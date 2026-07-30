LG생활건강, 더후·더크렘샵 레드닷 어워드 본상

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강이 30일 레드닷 디자인 어워드 본상을 받았다.
- 더후 APEC 국빈세트와 더크렘샵 리브랜딩이 수상했다.
- LG생활건강은 5년 연속 레드닷 수상 기록을 세웠다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG생활건강이 세계 3대 디자인 어워드인 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 더후 APEC 국빈세트와 더크렘샵 리브랜딩 프로젝트로 본상을 수상했다고 30일 밝혔다. 이는 5년 연속 수상 기록이다.
더후 APEC 국빈세트는 지난해 10월 경주에서 열린 APEC 정상회의의 공식 선물로 제공된 제품이다. 패키지 디자인 부문에서 본상을 받았다. 무형문화재 기능 보유자와 협업해 제작한 나전칠기함에 한국 궁중 문화와 장인 정신을 현대적 럭셔리 패키지로 구현했다. 주칠 국화당초문 나전칠기함과 환유 라인의 하이엔드 안티에이징 이미지를 조화롭게 담아낸 점이 심사위원단의 호평을 받았다.
더후는 2018년 브랜드 북, 2024년 로얄 아트 기프트 패키지에 이어 이번이 세 번째 레드닷 본상 수상이다.
LG생활건강 미국 법인의 자회사인 더크렘샵도 우수 브랜드 디자인 & 아이덴티티 작품으로 선정돼 본상을 받았다. 최근 K뷰티 특유의 감각을 글로벌 잘파세대가 공감할 수 있도록 리브랜딩했으며, 새로운 이모지형 브랜드 캐릭터 '크레모지(Cremoji)'를 통해 제품 라인업을 통일된 아이덴티티로 묶어냈다.
컬러, 타이포그래피, 아이코노그래피를 포함한 새로운 브랜드 가이드라인을 통해 글로벌 뷰티 시장에 일관된 메시지를 전달하도록 한 점이 높은 평가를 받았다.
레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인 센터가 주관하며, 독일 iF 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.
kji01@newspim.com