수자원공사, 하남교산 763세대 수열에너지 공급…냉난방 에너지 35% 절감

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경기주택도시공사와 시범사업 기본협약 체결

1000RT 규모 공급…에어컨 약 1000대 대체

2032년부터 공동주택 세대별 수열 공급 개시

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 하남교산 공공주택지구 763세대에 수열에너지를 공급해 기존 냉난방 방식보다 에너지 사용량을 약 35% 줄인다.

수자원공사는 경기주택도시공사와 '하남교산 공동주택 수열공급 시범사업' 추진을 위한 기본협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

협약에 따라 수자원공사는 수열 시스템 설계의 적정성을 검토하고 광역상수도 원수를 안정적으로 공급한다. 경기주택도시공사는 관련 시설의 설계와 시공을 총괄한다.

사업 대상지는 경기도 하남시 하사창동 일원에 조성되는 하남교산 공공주택지구 A8블록 763세대다.

수자원공사는 수도권 1단계 광역상수도 원수 하루 약 1만7000t을 활용해 1000냉동톤(RT), 3.5메가와트(MW) 규모의 수열에너지를 각 세대에 직접 공급할 계획이다.

한국수자원공사 본사 전경 [사진=한국수자원공사] 2026.07.30 gkdud9387@newspim.com

냉동톤은 0도의 물 1톤(t)을 24시간 동안 0도의 얼음으로 만드는 데 필요한 에너지의 양이다. 1RT는 약 3.5킬로와트(kW)에 해당한다.

이번 공급 규모는 8평 면적을 24시간 냉방하는 에어컨 약 1000대를 대체할 수 있는 수준이다.

이번 사업은 대형 상업용 건물이나 단지 중심으로 활용되던 수열에너지를 공동주택 세대별 주거 공간에 직접 적용하는 국내 첫 사례다.

수열에너지를 세대에 직접 적용하면 에어컨 실외기 없이 냉난방이 가능하다. 기존 냉난방 방식과 비교해 에너지 사용량을 약 35% 줄일 수 있어 입주민의 에너지 비용 부담 완화에도 기여할 것으로 기대된다.

양 기관은 협약 체결 이후 기본·실시설계에 착수한다. 오는 2028년 수열 관로 공사를 시작해 단지 조성이 완료되는 2032년부터 본격적으로 수열에너지를 공급할 예정이다.

오봉근 수자원공사 재생에너지본부장은 "설계 단계부터 기술적 완성도를 높여 하남교산지구가 탄소중립 친환경 도시로 조성될 수 있도록 안정적인 용수 공급 기반 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com