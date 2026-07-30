한투운용, 美대표지수 ETF 2종 합산 7월 개인순매수 1000억 돌파

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"동일 유형 대비 낮은 보수"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 30일 미국 대표지수형에 투자하는 자사 상장지수펀드(ETF) 2종으로 유입된 이달 개인순매수 누적액이 1000억원을 넘어섰다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 1~29일 기준 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF로 유입된 개인순매수액은 1157억원으로 집계됐다. ETF별로는 ACE 미국S&P500 ETF에 440억원, ACE 미국나스닥100 ETF에 717억원이 유입됐다.

[사진=한국투자신탁운용]

ACE 미국S&P500 ETF는 지난 2020년 8월에 상장한 상품으로, 'S&P500 Index'를 기초지수로 한다. ACE 미국S&P500 ETF 투자 시 미국 증시에 상장된 대형 우량주 500개에 분산투자하는 효과를 볼 수 있다. ACE 미국나스닥100 ETF는 지난 2020년 10월에 상장한 상품으로, 'NASDAQ100 Index'를 기초지수로 한다. 해당 지수는 미국 증시 상장 종목 중에서도 핵심 기술주 100종목이 포함된 것이 특징이다.

회사는 자금 유입 배경으로 '저보수'를 꼽았다. ACE 미국나스닥100 ETF의 연간 총보수는 0.006%로, 국내 상장된 미국나스닥100 ETF 평균치(0.092%, 패시브 기준)를 하회한다. ACE 미국S&P500 ETF의 연간 총보수는 0.004%로 국내 상장된 미국S&P500 ETF 중 최저 수준이다.

대표지수형 2종은 연금계좌 투자 시 세제혜택도 누릴 수 있다. 연금계좌에서 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF를 거래할 경우 매매차익과 분배금에 대한 과세 시점이 퇴직연금 수령 시점으로 변경되고, 저율의 연금소득세(3.3~5.5%)가 부과되는 셈이다.

단 연금소득세 부과는 개인연금과 퇴직연금 합산 연 1500만원 한도에서 적용되며 세액공제 받은 납입금과 운용수익에 부과된다. 연 1500만원 초과 시에는 전액 종합과세 또는 분리과세율(16.5%)이 적용될 수 있다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "최근 국내 증시가 큰 폭의 변동성을 보이며 부진하자 미국 대표지수형에 대한 관심이 다시 높아지고 있다"며 "미국 증시는 전 세계 시가총액 상위 종목이 상당수 포함된 글로벌 대표 시장으로, 주식에 대한 자산 포트폴리오를 구성할 때 미국 대표지수형 ETF를 반드시 포함해야 한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com