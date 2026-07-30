콜마비앤에이치, 상반기 영업익 47% ↑…생산 효율성 향상

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 콜마비앤에이치는 올해 상반기 별도 기준 매출 2454억원, 영업이익 206억원을 기록했다고 30일 공시했다.

매출은 지난해 같은 기간보다 8.1%, 영업이익은 46.7% 증가했다.

콜마비앤에이치 로고

2분기 별도 기준 매출은 1250억원, 영업이익은 117억원으로 집계됐다. 전분기 대비 매출은 3.8%, 영업이익은 30.7% 늘었다.

회사 측은 글로벌 고객사의 제품군 확대와 신규 거래선 확보, 국내 주요 고객사 물량 증가가 실적 성장을 이끌었다고 설명했다. 올리브영과 창고형 약국 등 신규 유통채널 진출도 매출 확대에 기여했다.

수익성은 세종3공장 등 증설 생산시설의 공정 안정화와 생산 효율성 향상으로 원가 구조가 개선되면서 높아졌다. 제품 구성 변화와 판매관리비 효율화도 영업이익 증가에 영향을 미쳤다고 회사는 설명했다.

콜마비앤에이치는 자체 원료 개발과 제형 기술을 바탕으로 기존 고객사 물량 확대와 신규 글로벌 고객사 확보를 추진하는 한편, 확보한 생산능력을 활용해 하반기에도 성장세를 이어간다는 계획이다.

이승화 콜마비앤에이치 대표는 "글로벌 시장에서 K-건강기능식품에 대한 관심이 확대되면서 주요 고객사 물량 증가와 신규 거래선 확대가 이어지고 있다"며 "국내외 시장을 적극 공략하고 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 추진하겠다"고 말했다.

한편 이번 실적은 화장품 사업 이관과 비핵심 사업 정리 등에 따른 영향을 제외하고 건강기능식품 ODM 사업의 실질적인 성과를 보여주기 위해 별도 기준으로 발표됐다.

sykim@newspim.com