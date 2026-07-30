삼성증권, 국내주식 온라인 거래수수료 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 30일 비대면 신규·휴면 고객 대상 온라인 국내주식 수수료 우대 이벤트를 12월 31일까지 실시했다
- 비대면 신규·휴면 고객은 1년간 국내주식 온라인 거래에 KRX 0.0036396%, ETF 0.0042087% 우대 수수료를 적용받는다
- 또한 9월 30일까지 국내주식·ETF 모으기 최초 매수 고객에게 코스피200 구성 종목 가운데 랜덤 1주를 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 12월 31일까지 비대면 신규 및 휴면 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래수수료 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.
삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 국내주식 거래를 처음 시작하거나 재개하는 고객의 거래 비용 부담을 줄이고 투자 혜택을 확대하기 위해 마련됐다.
이벤트 대상은 2026년 7월 1일 이후 비대면으로 종합계좌를 신규 개설한 고객 또는 일정 요건을 충족하는 휴면 고객이다.
이벤트를 신청한 고객은 1년간 국내주식 온라인 거래 시 거래수수료 우대 혜택을 받을 수 있다. KRX는 0.0036396%, ETF는 0.0042087%의 수수료가 적용되며, 우대 기간 종료 이후에는 온라인 거래수수료 0.015%가 적용된다.
아울러 삼성증권은 '국내주식 모으기' 이벤트도 진행하고 있다. 해당 이벤트는 9월 30일까지 실시되며, 주식모으기 또는 ETF모으기 서비스를 통해 최초 매수 체결을 완료한 고객을 대상으로 코스피200 구성 종목 가운데 랜덤으로 1주를 지급한다.
rkgml925@newspim.com