SH, 폭염 대비 건설 현장 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- 서울주택도시개발공사는 29일 신내4 송수관로 공사현장을 방문해 폭염 대비 안전 관리 실태를 점검했다고 30일 밝혔다.
- SH는 휴게실·냉방기·온열질환 응급키트 등 근로자 폭염 대응 시설과 수칙 이행 여부를 확인하고 모의훈련을 실시했다.
- SH는 중소 규모 현장에 스마트 온습도계와 추락 방지 스마트 에어백을 보급하고 근로자에게 폭염 안전 수칙 준수를 당부했다.
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모의 훈련 실시 및 폭염 대비 용품 지원
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 여름철 폭염 대비 안전 관리 실태를 점검했다고 30일 밝혔다.
황상하 SH 사장은 지난 29일 신내4 송수관로 이설공사 현장을 방문했다.
이번 점검은 여름철 폭염과 풍수해에 대비해 건설 현장 근로자 건강 확보와 안전 의식 고취를 위해 추진됐다.
황 사장은 이날 ▲휴게실 등 근로자 편의시설 운영 상태 ▲냉방기 가동 ▲얼음·생수 비치 ▲온열 응급키트 등 온열질환 예방을 위한 수칙 이행 여부를 점검했다.
SH는 온열질환 발생을 가정한 모의 훈련도 실시하고, 현장 근로자를 격려하기 위해 시원한 음료와 간식, 폭염 대비 용품을 제공했다.
SH는 상대적으로 재정 여력이 부족한 중소 규모 현장(공사금액 300억원 미만)에는 혹서기 대비용 스마트 온습도계와 추락 방지용 스마트 에어백을 보급한다.
황상하 SH 사장은 "여름철 폭염 시기에는 현장 근로자의 건강 관리가 무엇보다 중요하다"며 "근로자 모두가 건강하고 안전하게 작업할 수 있도록 폭염 안전 수칙 준수에 만전을 기해 달라"고 당부했다.
krawjp@newspim.com