한국토지신탁, AI로 사업지 분석한다…맞춤형 인재교육 강화

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사업지 분석·OA 실무 연계해 업무 효율화

AI 활용 역량 갖춘 부동산 전문인재 양성

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국토지신탁이 신규입사자를 대상으로 생성형 인공지능(AI)과 사무자동화(OA)를 연계한 맞춤형 교육을 추진한다.

한국토지신탁 사옥 전경 [사진=한국토지신탁]

30일 한국토지신탁은 AI 시대에 대응해 업무 효율화와 임직원 실무역량 강화를 위한 맞춤형 교육 프로그램을 추진한다고 밝혔다.

교육 대상은 2026년도 신규입사자다. 생성형 AI와 이를 활용한 사무자동화 실무교육을 통해 AI 활용 역량을 갖춘 핵심인재를 양성한다는 구상이다.

한국토지신탁은 올해 초 신입·경력직원 두 자릿수를 채용했다. 부동산시장 회복이 지연되면서 업계 전반의 채용이 줄어든 상황에서도 인재 확보를 이어가 업계 선두 지위를 강화한다는 방침이다.

한국토지신탁 관계자는 "부동산 개발과 금융을 아우르는 종합 부동산신탁사로서 사업지 분석 등 핵심 업무에 AI 도구를 적용해 사업기회를 확장할 수 있을 것으로 보고 있다"며 "임직원 AI 역량을 극대화할 수 있는 다양한 교육 프로그램을 지속해서 제공할 계획"이라고 말했다.

한국토지신탁은 지난해부터 생성형 AI를 활용한 업무 효율화를 위해 전사 차원의 구독을 독려하고 있다. 공간 빅데이터 분석과 플랫폼 서비스 활용, 사업지 분석 솔루션 등 실무에 적용할 수 있는 교육과정도 운영하고 있다.

이를 통해 신규 사업기회를 발굴하고 사업관리 역량을 강화한다는 계획이다. 점심시간을 활용해 생성형 AI 기반 업무혁신 사례를 발굴하고 금융투자 분야의 데이터 분석 역량을 높이는 특별활동인 'AI LAB(랩)'도 지원하고 있다.

한국토지신탁 관계자는 "토지신탁과 리츠, 도시정비 등 주력 사업영역은 방대한 법률 및 규제 검토가 필수적"이라며 "많은 데이터를 효율적으로 분류·분석하는 AI 기술을 활용해 업무를 개선하면서 선두주자로서 독보적인 경쟁력을 이어가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한국토지신탁이 AI 교육을 추진하는 목적은 무엇인가요?

A. 생성형 AI를 활용해 업무 효율을 높이고 임직원의 실무역량을 강화하기 위해서입니다. AI 활용 역량을 갖춘 핵심인재를 양성한다는 구상입니다.

Q. 이번 AI 교육의 대상과 주요 내용은 무엇인가요?

A. 교육 대상은 2026년도 신규입사자입니다. 생성형 AI 활용법과 이를 이용한 사무자동화 실무교육을 진행할 예정입니다.

Q. 한국토지신탁은 AI를 어떤 업무에 활용할 계획인가요?

A. 부동산 개발과 금융 업무를 비롯해 사업지 분석, 공간 빅데이터 분석, 사업지 분석 솔루션 등에 AI를 적용할 계획입니다. 이를 통해 신규 사업기회를 발굴하고 사업관리 역량을 강화한다는 방침입니다.

Q. 한국토지신탁은 임직원의 AI 활용을 위해 어떤 프로그램을 운영하고 있나요?

A. 지난해부터 생성형 AI 서비스의 전사 구독을 독려하고 있으며 실무 적용 교육과정도 운영하고 있습니다. 점심시간을 활용해 업무혁신 사례를 발굴하고 금융투자 데이터 분석 역량을 높이는 'AI LAB' 활동도 지원하고 있습니다.

Q. 부동산신탁 업무에서 AI 기술이 필요한 이유는 무엇인가요?

A. 토지신탁과 리츠, 도시정비 등 주력 사업은 방대한 법률과 규제를 검토해야 하기 때문입니다. 한국토지신탁은 AI를 활용해 많은 데이터를 효율적으로 분류·분석하고 업무 경쟁력을 높일 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com