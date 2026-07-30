우리투자증권, 개인투자자 대상 ETF 전략 웨비나 개최

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 29일 개인투자자 대상 ETF 웨비나를 개최했다
- 웨비나에서 정승욱 매니저가 ETF 구조·가격·투자전략을 2개 세션으로 설명했다
- 우리투자증권은 ETF 교육·소통 프로그램을 지속 확대할 계획이라고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연금계좌 절세·월배당·커버드콜 활용법과 실시간 상담 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 지난 29일 개인투자자를 대상으로 '핵심정리로 알아보는 ETF와 투자전략'을 주제로 무료 라이브 웨비나를 개최했다고 30일 밝혔다.
이번 웨비나는 상장지수펀드(ETF)의 구조와 투자 과정에서 발생할 수 있는 오해를 설명하고 시장 상황에 따른 포트폴리오 구성 방안을 소개하기 위해 마련됐다.
강연은 삼성자산운용 정승욱 책임매니저가 맡았다. 우리투자증권 비대면 우수고객을 대상으로 ETF의 기본 구조와 실전 투자전략을 2개 세션으로 나눠 설명했다.
1부에서는 ▲ETF 가격 형성과 괴리율 ▲유동성공급자(LP)의 호가 제출 방식과 시간 ▲ETF 투자자가 확인해야 할 주요 사항 등을 다뤘다.
2부에서는 시장 변동성에 대응하는 ETF 투자전략을 주제로 ▲ETF를 활용한 투자 방법 ▲연금저축·개인형퇴직연금(IRP) 계좌를 활용한 절세형 ETF 포트폴리오 ▲월배당형·커버드콜 등 대안형 ETF 활용 방안을 소개했다.
강연 이후에는 실시간 질의응답 세션을 열어 참가자들의 개별 질문에 답변했다.
이번 웨비나는 사전 신청한 선착순 300명을 대상으로 무료로 진행됐다.
황성문 우리투자증권 디지털PB센터장은 "ETF는 투자 접근성이 높은 상품이지만 구조와 특성을 정확히 이해하지 못하면 기대와 다른 결과가 발생할 수 있다"며 "이번 웨비나가 ETF에 대한 이해와 자산관리 전략 수립에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
우리투자증권은 시장 변화에 맞춘 투자 교육 콘텐츠와 고객 소통 프로그램을 확대할 예정이다.
dconnect@newspim.com