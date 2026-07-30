올해 2분기 기관 간 Repo 잔액 273조, 전년비 7.8% 증가

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총 거래금액 1경2513조원…직전 분기 잔액은 1.9% 감소

자금 차입은 운용사·대여는 은행 신탁 비중 가장 커

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 올해 2분기 기관 간 환매조건부채권(Repo) 거래의 일평균 잔액이 273조4000억원으로 전년 동기보다 7.78% 증가했다.

한국예탁결제원은 2026년 2분기 기관 간 Repo 거래 총액이 1경2513조2300억원으로 집계됐다고 30일 밝혔다. 총 거래금액은 전년 동기보다 10.11% 증가했다.

직전 분기와 비교하면 일평균 잔액은 1.94% 감소했지만 총 거래금액은 1.72% 늘었다. 올 2분기 일별 최대 잔액은 지난 6월 26일 기록한 278조800억원이다.

자금 차입을 의미하는 Repo 매도 잔액은 자산운용사가 일평균 152조2800억원으로 전체의 55.69%를 차지해 가장 많았다. 국내 증권사는 76조6900억원으로 28.05%, 비거주자는 23조6100억원으로 8.64%를 각각 차지했다.

[사진=한국예탁결제원]

자산운용사의 매도 비중은 전년 동기보다 9.26%포인트, 직전 분기보다 1.73%포인트 상승했다. 국내 증권사 비중은 같은 기간 각각 6.62%포인트와 0.54%포인트 하락했다.

자금 대여를 뜻하는 Repo 매수 잔액은 국내은행 신탁계정이 74조1600억원으로 전체의 27.12%를 차지해 가장 컸다. 자산운용사는 62조9700억원으로 23.03%, 기타 기관은 36조8000억원으로 13.46%를 기록했다.

국내은행 신탁계정의 매수 비중은 전년 동기보다 2.53%포인트 높아졌다. 자산운용사 비중은 8.43%포인트 하락했다.

업종 간 거래금액은 자산운용사와 국내은행 신탁계정 간 거래가 3086조원으로 가장 많았다. 자산운용사 간 거래는 2427조원, 국내 증권사와 국내은행 신탁계정 간 거래는 951조원으로 뒤를 이었다.

Repo 거래에 사용된 매매 대상 증권의 일평균 시가 잔액은 국채가 151조3300억원으로 전체의 51.91%를 차지했다. 금융채는 86조9700억원으로 29.83%, 특수채는 27조7900억원으로 9.53%, 회사채는 9조7700억원으로 3.35%였다.

국채 비중은 전년 동기 56.58%에서 올해 1분기 51.92%, 올 2분기 51.91%로 낮아졌다. 같은 기간 금융채와 회사채, 주식의 비중은 높아졌다.

통화별 일평균 잔액은 원화 거래가 240조7000억원으로 전체의 88.04%를 차지했다. 외화 거래는 거래조건에 적용된 환율로 환산해 32조7000억원으로 집계됐으며 비중은 11.96%였다.

미국 달러화 거래 비중은 9.29%로 직전 분기보다 1.07%포인트, 전년 동기보다 2.16%포인트 낮아졌다. 일본 엔화와 유로화, 기타 통화를 합친 비중은 2.67%였다.

원화 거래를 기준으로 거래기간별 총 결제금액은 1일물이 1경754조원으로 93.07%를 차지했다. 7~10일물은 457조원으로 3.96%, 2~3일물은 177조원으로 1.53%였다.

올 2분기 기관 간 Repo 1일물 평균금리는 2.56%로 집계됐다. 같은 기간 콜금리와 한국무위험지표금리(KOFR)의 평균은 각각 2.53%였다.

dconnect@newspim.com