[로펌이슈] 지평, 서남권센터 출범...첨단산업 프로젝트 체계적 지원

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 지평은 30일 서남권센터를 출범해
- 광주·전남·전북 첨단산업 프로젝트를 지원한다고 밝혔다.
- 서남권센터는 AI·기후에너지·공공정책·기술센터를 연계해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 법무법인(유) 지평은 30일 광주ㆍ전남ㆍ전북 지역 기업과 지역사회의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 지원하기 위해 '서남권센터'를 출범했다고 밝혔다.
정부는 지난 6월 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 축으로 하는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 발표했다. 이에 따라 서남권에는 총 800조원 규모의 투자를 통해 반도체 팹 4기와 협력사ㆍ인력 생태계를 구축하는 방안이 추진되고, 새만금에는 로봇 파운드리와 부품 클러스터가 조성될 예정이다.
이러한 대규모 첨단산업 프로젝트를 성공적으로 추진하기 위해서는 부지 확보와 개발ㆍ인허가, 전력ㆍ용수 공급, 재생에너지 조달, 투자ㆍ금융구조 설계, 공급망 관리, 기술보호, 노동ㆍ중대재해 및 분쟁 대응을 유기적으로 검토해야 한다. 입법ㆍ규제 등 정책 환경 변화에도 선제적으로 대응할 필요가 있다.
지평은 "복합적으로 발생하는 법률ㆍ정책 수요에 통합적으로 대응하기 위해 서남권센터를 출범했다"고 밝혔다.
센터장은 광주지방법원과 서울중앙지방법원 부장판사를 역임한 사봉관 대표변호사(사법연수원 23기)가, 부센터장은 한국환경공단, 한국에너지공단 등의 자문변호사이자 한국환경법학회 이사로 기후에너지환경 분야에서 폭넓게 활동 중인 송경훈 변호사(42기)가 맡아 센터를 이끈다.
서남권센터는 서울 본사 400여 명의 전문 역량과 지평 AI-Infra센터, 기후에너지센터, 공공정책솔루션센터 그리고 지평기술센터를 하나로 결합해 사업 기획부터 인허가, 투자ㆍ금융, 구축, 운영 및 분쟁 대응에 이르는 전 과정을 통합 지원할 예정이다.
AI-Infra센터는 반도체ㆍAI 데이터센터의 부지, 인허가, 전력, 용수, 건설, 금융 및 운영 관련 자문을 담당하고, 기후에너지센터는 재생에너지, 전력망, RE100, 환경규제 및 에너지 정책 관련 자문을, 공공정책솔루션센터는 입법ㆍ정책 모니터링과 규제 대응을 지원한다. 또한 지평과 특허법인 지평이 공동 설립한 지평기술센터는 변리사를 포함한 기술전문가들이 참여해 반도체ㆍAIㆍ데이터ㆍ전자 분야의 특허, 기술평가, 기술거래, 기술보호 및 분쟁 대응을 수행한다. 기획부터 인허가ㆍ투자ㆍ구축ㆍ운영ㆍ분쟁까지 서남권센터가 총괄한다.
사봉관 대표변호사는 "서남권센터는 지평의 분야별 전문센터와 전문가 역량을 결집해 서남권에서 추진되는 첨단산업 프로젝트를 사업 초기 단계부터 체계적으로 지원할 것"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com