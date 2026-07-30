[컨콜] 삼성전자 "올해 2나노 파운드리 수주 과제, 전년 대비 2배 이상 확대"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 2나노 파운드리 수주를 확대했다.
- 대형 CSP와 AI·HPC 고객이 설계에 착수했다.
- 올해 2나노 수주 과제는 2배 이상 늘 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 대형 클라우드서비스제공사(CSP)와 인공지능(AI)·고성능컴퓨팅(HPC) 고객을 중심으로 2나노 파운드리 수주를 확대하고 있다. 올해 2나노 수주 과제 수는 지난해보다 2배 이상 늘어날 것으로 전망했다.
삼성전자는 30일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "대형 CSP 고객과 AI·HPC 고객사의 2나노 과제를 수주했으며, 고객들이 제품 설계에 착수했다"고 밝혔다. 파운드리 수주가 단순 협의 단계를 넘어 실제 제품 개발 단계로 진입했다는 의미다.
회사는 이 같은 수주 모멘텀을 바탕으로 올해 2나노 수주 과제 수가 전년 대비 2배 이상 확대될 것으로 내다봤다. AI 데이터센터 투자 확대에 따라 첨단 공정을 활용한 맞춤형 반도체 수요가 빠르게 늘고 있는 것으로 풀이된다.
신규 고객 확보도 이어간다. 삼성전자는 "브로드컴을 포함한 주요 고객사들과 다양한 프로젝트를 논의하고 있다"며 선단공정 신규 수주를 지속 확대하겠다고 밝혔다. 브로드컴은 빅테크의 자체 AI 가속기 설계를 지원하는 핵심 기업으로, 협력이 실제 수주로 이어질 경우 삼성전자의 AI 파운드리 사업 확대에 힘이 실릴 전망이다.
삼성전자는 하반기 2나노 2세대 모바일용 제품 양산을 시작하고 AI·HPC용 선단공정 수주를 확대해 파운드리 가동률과 수익성을 개선한다는 계획이다.
mkyo@newspim.com