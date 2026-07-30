티로보틱스, 우리사주조합 통해 40억원 규모 주식 취득

AI 핵심 요약beta
- 티로보틱스는 30일 우리사주조합 통해 40억원대 자사주 33만3000주 취득했다
- 임직원 신뢰 바탕으로 기업가치 제고 참여 확대하고 성장 성과를 구성원과 공유할 방침이다
- 휴머노이드·유리기판 이송로봇·북미 AMR 사업 확대와 실적·재무 개선 후 주주환원 정책 추진한다
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실적·재무구조 개선 전제로 배당 등 주주환원 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 티로보틱스는 우리사주조합을 통해 약 40억원 규모의 회사 주식 취득을 마무리했다고 30일 밝혔다.
이번에 취득한 주식은 총 33만3000주다. 취득 주식은 관련 법령에 따라 1~3년간 한국증권금융에 의무예탁될 예정이다.
티로보틱스는 이번 주식 취득이 회사의 중장기 성장 가능성에 대한 임직원들의 신뢰를 바탕으로 추진됐다고 설명했다. 임직원의 기업가치 제고 참여를 확대하고 회사의 성장 성과를 구성원과 공유할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.
회사는 향후 실적 개선과 재무구조 안정화를 바탕으로 배당을 포함한 주주환원 정책을 단계적으로 추진할 예정이다. 최대주주와 특수관계인의 추가 지분 매입 가능성도 열어두고 있다고 밝혔다.
티로보틱스는 휴머노이드와 반도체 공정용 로봇, 북미 자율이동로봇(AMR) 사업을 중심으로 사업을 확대하고 있다.
회사는 한국과학기술원(KAIST)이 주도하는 피지컬 인공지능(AI) 기반 다크팩토리 통합운영 플랫폼 '카이로스(KAIROS)' 실증사업에 참여하고 있다. 방사성폐기물 처분시설 무인화 실증사업에도 참여해 휴머노이드를 활용한 산업 자동화 기술을 개발하고 있다.
유리기판 분야에서는 전용 진공 이송로봇을 개발했다. 티로보틱스는 국내 기업 가운데 처음으로 유리기판 전용 진공 이송로봇을 개발했다고 설명했다.
최근 열린 '2026 한국디스플레이산업전시회(K-Display 2026)'에서는 '이중 평행링크 진공로봇암' 기술로 산업통상자원부 장관상을 받았다.
북미 시장에서는 올해 포드에너지와 에너지저장장치(ESS) 생산시설용 AMR 공급계약을 체결했다. 글로벌 반도체 장비기업 등 고객사를 대상으로 반도체·첨단 제조공정용 로봇 공급도 확대하고 있다.
티로보틱스 관계자는 "이번 우리사주조합 주식 취득은 회사의 성장 가능성에 대한 임직원들의 평가가 반영된 것"이라며 "휴머노이드와 유리기판 이송로봇, 북미 AMR 사업을 확대하고 실적과 재무구조 개선을 토대로 주주환원 정책도 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com