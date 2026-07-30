이지스자산운용, ESG 성과 담은 '지속가능경영보고서' 발간

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ESG 데이터 통합 플랫폼 구축

국내 실물자산 84% 정보 확보



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이지스자산운용은 2025년도 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 세 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 30일 밝혔다.

이번 보고서에는 ESG 데이터 관리 인프라 구축과 부동산 자산의 글로벌 ESG 평가 결과, 지속가능 건축물 인증, 신재생에너지 투자 및 사회공헌 활동 등이 담겼다.

이지스자산운용은 자체 ESG 데이터 통합 플랫폼인 'ESG Hub 시스템'을 구축했다. 기존에는 실물자산의 ESG 데이터를 개별 파일로 취합·관리했지만, 새 시스템을 통해 데이터 수집부터 검증·분석·활용까지 전 과정을 표준화했다.

자산관리(PM) 회사도 시스템을 함께 사용할 수 있도록 설계했다. 이를 통해 국내 펀드가 보유한 실물자산의 약 84%에 대한 ESG 데이터를 확보했다. 전년보다 약 4%포인트 높아진 수준이다.

[사진=이지스자산운용]

글로벌 부동산 지속가능성 평가인 GRESB에는 오토웨이타워와 센터필드, 트윈트리타워, 시그니쳐타워 등 4개 자산이 참여해 모두 최고 등급인 5-Star를 받았다.

오토웨이타워는 8년 연속, 나머지 3개 자산은 3년 연속 5-Star를 유지했다. GRESB에는 전 세계 약 2200개 부동산 펀드가 참여하며 상위 20%에 5-Star 등급을 부여한다.

이지스자산운용은 올해 신규 자산인 원그로브도 GRESB 평가에 참여시킬 예정이다.

지속가능 건축물 인증도 확대했다. 지난해 말 기준 국내 펀드 실물자산 가운데 하나 이상의 관련 인증을 보유한 자산 비율은 약 43%다.

센터필드는 실내 공기질과 열환경, 조명, 수질 등 공간 사용자의 건강과 웰빙을 평가하는 WELL 인증에서 최고 등급인 플래티넘을 취득했다. 회사 측은 센터필드가 국내 상업용 부동산 가운데 처음으로 WELL 플래티넘을 받았다고 설명했다.

국내 펀드 실물자산 가운데 친환경 임대차 계약을 체결한 임차인이 입주한 자산 비율은 약 49%로 집계됐다.

신재생에너지 분야에서는 건설 또는 운영 중인 설비 용량을 총 253메가와트(MW)까지 확보했다. 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장에서는 27MW, 일반수소 발전시장에서는 18.92MW 규모 사업을 각각 낙찰받았다.

사회 부문에서는 사회공헌위원회를 신설하고 환경·사회·공간을 중심으로 한 사회공헌 전략을 수립했다. 지난해 사회공헌 집행금액은 약 12억원으로 전년보다 증가했다.

서울시와는 자립준비청년의 주거 지원을 위한 민관협력 업무협약을 체결했다. 전체 임직원 가운데 여성 비율은 27%로 높아졌으며 여성 관리직 수는 최근 3년간 21% 증가했다.

보고서는 ▲글로벌 보고 이니셔티브 기준(GRI Standards 2021) ▲지속가능성회계기준위원회 기준(SASB) ▲국제회계기준 지속가능성 공시기준(IFRS S2) ▲유엔글로벌콤팩트(UNGC) ▲유엔 지속가능발전목표(UN SDGs) 등 국제 기준을 반영해 작성됐다.

로이드인증원(LRQA)이 보고서 주요 내용과 환경 성과 데이터를 제3자 검증했다. 보고서는 이지스자산운용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이지스자산운용 관계자는 "지속가능경영의 실효성은 신뢰도 높은 데이터와 이를 기반으로 한 실행력에서 비롯된다"며 "축적한 데이터를 투자 의사결정과 자산운용 전반에 반영할 수 있도록 관리 체계를 고도화하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com