에스엔시스, 거제에 친환경 기자재 생산 거점 구축

AI 핵심 요약beta
- 에스엔시스가 30일 경남 거제 오션센터 부지를 매입했다
- 내년부터 공모자금으로 친환경 기자재 생산시설을 단계 구축한다
- 거제 오션센터와 부산 제2공장 증축으로 에코솔루션 경쟁력 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선·해양·전력 통합 솔루션 기업 에스엔시스가 경남 거제시 연초면의 오션센터 부지 매입을 완료했다고 30일 밝혔다. 확보한 부지는 약 2600평 규모다.
회사에 따르면 상장 당시 확보한 공모자금을 활용해 내년부터 단계적으로 시설을 구축할 계획이다. BWMS(선박평형수처리장치), FGSS(연료가스공급시스템), LFSS(저인화점 연료공급시스템) 등 친환경 기자재의 생산 역량을 확대하고 안정적인 공급체계를 구축한다는 방침이다.
거제 오션센터에는 친환경 기술 연구개발 기능도 집적된다. BWMS 성능 고도화를 비롯해 LNG, 메탄올, 암모니아 등 친환경 연료공급시스템 관련 핵심 기술을 개발하고, 국제 환경규제 강화에 대응할 수 있는 차세대 에코솔루션 경쟁력을 확보한다는 전략이다.
에스엔시스는 생산 동선과 물류 효율, 확장 가능성을 기준으로 해당 부지를 선정했다. 국내 주요 조선소와 인접해 친환경 선박 프로젝트 수행에 최적의 입지다. 회사는 설계, 제작, 시운전, 기술지원까지 연계되는 운영체계를 구축해 고객 대응 속도와 프로젝트 수행 효율을 높일 계획이다.
에스엔시스는 거제 오션센터 구축 외에도 부산 제2공장 증축을 추진하는 등 친환경 기자재와 전력솔루션 분야의 생산 역량을 강화하고 있다.
에스엔시스 관계자는 "거제 오션센터는 친환경 기자재 생산과 기술개발을 아우르는 전략 거점이 될 것"이라며 "상장 이후 확보한 공모자금을 미래 성장사업에 지속 투자해 친환경 조선·해양 시장에서 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com