엔비티, 2분기 매출 255억·흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 엔비티가 30일 2분기 흑자전환을 발표했다
- 커머스 신사업과 오퍼월 성장으로 매출이 늘었다
- 8월 28일 자본준비금 감소 후 주주환원 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 포인트 플랫폼 기업 엔비티가 올해 2분기 흑자전환에 성공했다고 30일 밝혔다. 연결 기준 매출액은 255억원, 영업이익은 4억8200만원을 기록했다. 당기순이익도 4억7500만원으로 흑자를 나타냈다.
회사에 따르면 2분기 매출액은 전년 동기 대비 18.93% 증가했다. 영업손익은 전년 동기 22억원 적자에서 약 26억원 개선됐으며, 공헌이익은 전년 동기 대비 75% 증가했다.
회사는 실적 개선을 주도한 것은 커머스 어필리에이트 신사업이라고 설명했다. 커머스 사업의 월간 거래액(GMV)은 1500억원을 돌파했으며, 2분기 매출은 전분기 대비 2.5배 증가했다. 기존 리워드 광고에 커머스가 새로운 성장 축으로 더해지면서 매출 구조가 다변화되고 있다.
주력 사업인 애디슨 오퍼월도 성장했다. 2분기 오퍼월 매출은 전분기 대비 7.4% 증가했으며, 공헌이익은 35% 늘었다. 대형 제휴 매체의 매출 반영이 주요 요인이다.
엔비티는 오는 8월 28일 임시주주총회에서 자본준비금 감소 안건을 상정할 예정이다. 이를 바탕으로 3분기 중 배당과 자사주 매입 등을 포함한 기업가치 제고 계획을 발표할 계획이다.
엔비티 관계자는 "2분기 실적은 매출 성장과 함께 수익 구조가 본격적으로 개선되고 있음을 보여준 결과"라며 "성수기인 하반기에는 커머스 거래액 확대와 애디슨X 신규 매출이 더해져 연간 실적 전망치를 웃도는 성과를 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com