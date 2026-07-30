씨이랩, GPU 장비 발주 개시…"AI 컴퓨팅 자원 사업 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩이 30일 GPU 등 핵심장비 구매에 착수했다
- AI 데이터센터 전 주기 프로페셔널 서비스로 구축·운영 역량을 강화했다
- 베라 루빈 세대 전환에 맞춰 피지컬AI 워크로드로 사업 영역 확대를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 솔루션 전문기업 씨이랩이 GPU 및 핵심 장비 구매에 착수했다고 30일 밝혔다.
씨이랩은 이사회 결의를 거쳐 에즈웰에이아이, 에이치에스효성인포메이션시스템, 아이크래프트, 에스넷시스템 등 4개 공급사에 선급금 지급을 결정했다. 이번 선급금은 지난 7일 공시한 공급계약 이행을 위한 것으로, 계약 조건에 따라 수령한 선금을 재원으로 집행된다. 계약 체결 3주 만에 대규모 발주가 개시되면서 사업이 실행 국면에 진입했다.
회사에 따르면 올해 하반기 GPU 시장은 엔비디아의 차세대 아키텍처 '베라 루빈' 세대로 전환될 것으로 예상된다. 이에 따라 GPU와 CPU, 네트워크, 스토리지, 냉각을 하나의 시스템으로 설계하고 검증하는 엔지니어링 역량이 AI 데이터센터 구축의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.
씨이랩의 '프로페셔널 서비스'는 축적된 시스템 레벨 엔지니어링 역량을 바탕으로 인프라 설계 및 구축, 시스템 통합·검증, 워크로드 최적화, 운영 관리까지 AI 데이터센터 전 주기를 수행한다. 구축 완료 이후에는 GPU 자원 활용률을 극대화하는 운영 단계 서비스로 이어나갈 계획이다.
씨이랩은 이번 사업을 구축과 운영이 선순환하며 동반 성장하는 사업 구조의 출발점으로 삼는다. AI 데이터센터 구축 실적이 쌓일수록 GPU 인스톨 베이스가 확대되고, 해당 인프라 위에서 비전 AI 'XAIVA' 및 디지털 트윈 'X-GEN' 등 피지컬AI 워크로드로 사업 영역을 지속 확대해나간다는 구상이다.
윤세혁 씨이랩 대표는 "AI 인프라 투자의 중심이 단순 GPU 확보에서 시스템 전체를 설계하고 운영하는 종합 역량으로 이동하고 있다"며 "베라 루빈 세대는 컴퓨팅과 냉각, 네트워크가 통합 설계될 때 제 성능을 내는 아키텍처인 만큼, 씨이랩은 구축부터 운영까지 책임지는 프로페셔널 서비스로 국내 AI 인프라의 실질 가동률을 높여가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com