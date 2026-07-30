쏘닉스, 차세대 광 AI 반도체 국가연구개발사업 참여

AI 핵심 요약beta
- 쏘닉스가 30일 차세대 광 기반 연산 반도체 핵심기술 개발사업 공동연구기관으로 선정됐다.
- 쏘닉스는 2029년 이후 TFLN·TFLT 기반 PIC 공정으로 광연산 칩 제작과 시제품 구현을 담당한다.
- 쏘닉스는 연구성과를 양산공정으로 전환해 광 AI 반도체 상용화와 국내 광반도체 생태계 구축에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 통신 필터 기술 전문 파운드리 기업 쏘닉스가 과학기술정보통신부의 '2026년도 차세대 광 기반 연산 반도체 핵심기술 개발사업'에 공동연구개발기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.
KAIST가 주관하는 이 과제는 고성능·저전력 인공지능(AI) 연산을 위한 광집적회로(PIC) 기반 다차원·비선형 광학신경망 원천기술을 개발하는 국가연구개발사업이다. DGIST, NTT Research와 함께 참여하며 2030년까지 총 90억원의 정부지원금이 투입될 예정이다.
회사에 따르면 기존 전자 기반 AI 반도체는 전력 소모와 연산 속도에 한계가 있었다. 차세대 광연산 반도체 기술을 적용하면 데이터 이동에 따른 전력 소모, 발열, 병렬처리의 한계 등을 극복할 수 있다.
쏘닉스는 오는 2029년부터 시작되는 2단계 연구개발에 참여한다. 빛의 신호를 빠르고 정밀하게 제어하는 박막형 광소재인 TFLN(박막 리튬 나이오베이트)과 TFLT(박막 리튬 탄탈레이트) 기반의 PIC 공정 기술 및 파운드리 역량을 활용해 광연산 칩 제작과 공정 이식, 시제품 구현을 담당할 계획이다.
쏘닉스는 연구개발 종료 후 연구성과를 양산 가능한 제조공정으로 전환해 광 AI 반도체의 상용화 기반을 마련하고, 국내 광반도체 제조 생태계 구축에 기여할 방침이다.
쏘닉스 관계자는 "이번 과제 참여는 광반도체 파운드리 기술을 광 AI 반도체 분야로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "제조 경쟁력을 강화해 시제품 제작을 넘어 양산과 상용화로 이어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com