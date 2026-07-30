유니슨, 한전KPS와 육상풍력 사업 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 유니슨과 한전KPS는 30일 육상풍력 전분야 협력 업무협약을 체결했다
- 양사는 신규 육상풍력 공동개발·투자·건설과 설비 운영·유지보수, 전문인력 교육을 함께 추진한다
- 유니슨은 육상·해상풍력 O&M 협약을 잇달아 체결하며 풍력사업 경쟁력을 강화하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풍력터빈 전문기업 유니슨은 한전KPS와 신규 육상풍력 사업 개발부터 발전설비 운영·유지보수(O&M), 전문인력 양성까지 전 분야에 걸쳐 협력하기 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 양사는 신규 육상풍력 사업 공동개발·투자·건설, 발전설비 운영·유지보수, 운영·유지보수 전문인력 양성을 위한 교육 등을 공동으로 추진한다. 유니슨은 풍력터빈 설계와 생산, 공급뿐 아니라 발전단지 운영 경험을 보유하고 있으며, 이번 협약을 통해 한전KPS의 발전설비 운영 역량과 연계해 사업 수행 역량을 고도화할 계획이다.
전문인력 양성 분야에서는 가동 중인 풍력발전설비를 활용한 현장훈련과 교육용 교보재 지원을 추진한다. 현장 중심의 교육 프로그램을 운영하고 교육 대상자 선정 및 관리 체계도 함께 구축한다.
유니슨 관계자는 "이번 협약은 육상풍력 분야에서 축적한 기술과 운영 경험을 바탕으로 사업 경쟁력을 높이는 계기가 될 것"이라며 "신규 사업 개발과 O&M, 전문인력 양성은 물론 해상풍력과의 연계도 강화해 국내 풍력산업 성장에 기여하겠다"고 말했다.
한편 유니슨은 최근 한국중부발전과 해상풍력 발전단지 운영·유지보수(O&M) 업무협약을 체결하는 등 해상풍력 분야에서도 사업을 본격화하고 있다. 이 회사는 육상풍력에서 축적한 기술과 운영 경험을 해상풍력으로 확장하며 풍력 사업 전반의 경쟁력을 높여가고 있다.
nylee54@newspim.com