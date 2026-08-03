한국투자증권, 비대면 계좌 혜택 강화…투자지원금 2만원 추가 지급

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제휴 플랫폼 첫 계좌 개설 고객 대상

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 홈페이지와 모바일 앱은 물론 인베스팅닷컴, 코인원, 인터넷은행 등 제휴 채널에서 계좌를 처음 개설하는 고객에게 투자지원금을 추가 지급하며 디지털 채널 강화에 나섰다.

한국투자증권은 8월부터 비대면 계좌 개설 서비스 '뱅키스(BanKIS)' 최초 가입 고객을 대상으로 투자 혜택을 확대했다고 3일 밝혔다.

대상은 한국투자증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS)뿐 아니라 인베스팅닷컴, 코인원, 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크 등 제휴 플랫폼을 통해 계좌를 처음 개설한 고객이다.

고객에게는 기존 KOSPI200 구성 종목 2주 랜덤 지급 혜택에 더해 계좌 개설 후 1주일 동안 국내 주식을 매수할 때 사용할 수 있는 투자지원금 2만원을 추가로 제공한다.

한국투자증권이 8월부터 비대면 계좌 개설 서비스 '뱅키스(BanKIS)' 최초 가입 고객을 대상으로 투자 혜택을 확대한다. [사진=힌국투자증권] 2026.08.03 plum@newspim.com

한국투자증권은 비대면 채널을 통해 계좌 개설부터 주식 거래, 금융상품 가입까지 가능하도록 서비스를 확대하고 있다. 최근에는 패션 플랫폼 무신사와 협업해 실전 주식투자대회를 여는 등 이종 산업과의 제휴도 강화하고 있다.

실제로 지난 6월 기준 제휴 채널을 통해 유입된 신규 계좌 가운데 2030 세대 비중은 51.2%를 기록했다. 증권업계에서는 인터넷은행과 생활 플랫폼을 통한 고객 유입이 늘면서 플랫폼 제휴가 신규 고객 확보의 핵심 전략으로 자리 잡는 추세다.

한국투자증권은 앞으로 제휴 채널에서 주식뿐 아니라 채권, 발행어음, 환매조건부채권(RP) 등 다양한 금융상품 이용도 확대할 계획이다.

곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "모바일 플랫폼에 익숙한 고객들이 제휴 채널을 통해 제약 없이 금융시장에 접근하고 첫 주식 거래를 안정적으로 시작할 수 있도록 혜택과 인프라를 강화하고 있다"며 "앞으로도 디지털 채널 다각화와 차별화된 서비스를 통해 투자 저변을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

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