새마을금고, 하반기 신입직원 149명 공개채용

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 전국 109개 새마을금고에서 하반기 신입직원 149명을 공개채용한다고 3일 밝혔다.

지원서는 오는 10일까지 새마을금고 채용 홈페이지에서 접수한다. 전형은 서류와 필기, 면접 순으로 진행되며 최종 합격자는 9월 중 발표할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고중앙회는 전국 109개 새마을금고에서 하반기 신입직원 149명을 공개채용한다고 3일 밝혔다. [사진=새마을금고중앙회] 2026.08.03 yunyun@newspim.com

필기시험은 오는 29일 전국 지역별 고사장에서 실시한다. 인성검사와 국가직무능력표준(NCS) 직업기초능력평가를 통해 지원자의 역량을 평가한다.

면접은 지원자가 지원한 새마을금고에서 진행한다. 잠재 역량과 직무 적합성, 업무 수행 의지 등을 종합적으로 평가하며, 외부 면접위원이 1명 이상 참여한다. 면접위원은 지원자와 친인척 등 특수관계가 없다는 서약서와 확인서를 제출한다.

최종 면접에서 탈락한 지원자는 '신입직원 인재풀'에 자동으로 등록된다. 2027년 상반기 공개채용 전까지 지원 지역이나 인접 지역의 새마을금고에서 추가 채용이 진행될 경우 면접 기회를 받을 수 있다.

새마을금고중앙회 관계자는 "공정하고 투명한 절차를 통해 역량 있는 인재를 선발하겠다"며 "신입직원 인재풀 등을 활용해 더 많은 지원자에게 채용 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

자세한 내용은 새마을금고 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

yunyun@newspim.com