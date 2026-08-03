KB국민카드, 두산베어스 카드 이용 고객에 응원 굿즈 증정

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 두산베어스 팬을 대상으로 '두산베어스 굿즈 패키지' 증정 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 직전 6개월 동안 KB국민 신용카드 이용 실적이 없는 고객을 대상으로 오는 31일까지 진행된다. 이벤트에 응모한 뒤 '두산베어스 KB카드'를 발급받아 10만원 이상 이용하면 굿즈 패키지를 받을 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 두산베어스 팬을 대상으로 '두산베어스 굿즈 패키지' 증정 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.08.03 yunyun@newspim.com

굿즈 패키지는 텀블러와 휴대용 미니 선풍기, 두산베어스 캐릭터 철웅이 아크릴 피규어 등 3종으로 구성됐다. 아크릴 피규어는 총 9종 가운데 하나가 제공된다.

'두산베어스 KB카드'는 홈경기 티켓과 굿즈 구매 시 50%, 홈구장 내 식음료 결제 시 20% 할인 혜택을 제공한다. 티빙과 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT)는 30%, 편의점과 배달앱은 5% 할인된다.

이벤트 참여와 카드 신청은 KB Pay와 KB국민카드 홈페이지에서 할 수 있다. 연회비는 실물 카드 1만5000원, 모바일 단독 카드는 9000원이다.

KB국민카드 관계자는 "두산베어스를 응원하는 팬들이 야구장과 일상에서 모두 활용할 수 있도록 실용성과 소장 가치를 고려한 굿즈 패키지를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 제휴를 통해 고객에게 차별화된 혜택과 새로운 경험을 제공할 수 있는 프로모션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com