휴가철 먹거리 최대 57% 할인…가공식품 3838개 품목 대상

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라면·즉석식품·음료·커피 등 할인

대형마트·편의점·이커머스 진행

10개 기업 참여해 물가 부담 완화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 여름 휴가철을 맞아 라면과 즉석식품, 음료, 과자 등 가공식품 3838개 품목이 최대 57% 할인 판매된다. 정부는 주요 식품기업 10개사와 함께 대형마트와 편의점, 이커머스 등에서 할인행사를 열어 소비자의 장바구니 물가 부담을 낮춘다는 계획이다.

농림축산식품부는 8월 한 달 동안 주요 식품기업 10개사와 협력해 가공식품 할인행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

할인 대상은 라면과 즉석밥, 국수, 냉동식품, 두부, 김치 등 식사 대용 제품부터 과자와 음료, 커피, 빙과류 등 휴가지와 가정에서 간편하게 즐길 수 있는 제품까지 총 3838개 품목이다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

기업별로는 농심이 봉지라면과 컵라면, 스낵류 등 104개 제품을 최대 33% 할인한다. CJ제일제당은 즉석식품과 냉동편의식, 육가공품, 면류, 두부, 김치류 등 1256개 제품을 최대 50% 낮춰 판매한다.

오뚜기는 라면과 즉석밥, 국수, 카레, 식용유, 소스류 등 392개 제품을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다. 롯데칠성음료는 콜라와 사이다, 스포츠음료, 커피류 등 692개 제품을 최대 57% 특가로 판매한다. 빙그레는 빙과류와 커피, 가공유, 치즈 등 76개 제품을 최대 33% 할인한다.

이번 할인행사는 소비자가 쉽게 이용할 수 있는 대형마트와 편의점, 이커머스 등 다양한 유통채널에서 진행된다. 행사 기간과 할인율, 대상 품목은 판매처와 제품별로 다를 수 있다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 "여름 휴가철에는 외출과 여행 등으로 먹거리 지출이 늘어날 수 있는 만큼, 이번 행사가 소비자의 장바구니 부담을 실질적으로 덜어주는 데 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 식품업계와 긴밀히 협력해 국민이 체감할 수 있는 물가안정 노력을 이어가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com