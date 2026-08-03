교사도 공정거래 배운다…조정원, 교사 대상 연수 첫 실시

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초·중·고 교사 20여 명 대상 8월 4~6일 3일간

교복 담합 사례로 카르텔 예방·플랫폼 가이드 등 교육

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 한국공정거래조정원이 전국 초·중·고등학교 교사를 대상으로 공정거래 교육에 나선다.

조정원은 미래 세대의 공정거래 경제관 확립과 교육 현장의 공정 경제 가치 확산을 위해 '전국 교사 대상 특수분야 연수'를 처음으로 실시한다고 3일 밝혔다.

전국 교사 대상 알기 쉬운 공정거래 교육 포스터. [자료=한국공정거래조정원]

연수는 오는 4일부터 6일까지 사흘간 진행되며, 전국 초·중·고 교사 20여 명이 참여한다.

교육은 공정거래 분야 전문가를 강사로 초빙해 청소년 눈높이에 맞춰 구성했다.

주요 과정은 교복 입찰 담합 사례로 보는 카르텔(담합) 예방, 사례로 배우는 공정거래법 및 표시광고법, 온라인 플랫폼 공정거래 가이드, 청소년 경제교육 지도법 등이다. 교사들이 학교 현장에서 공정거래 사례를 교수 자료로 활용할 수 있도록 기획했다.

김정기 조정원장은 "이번 연수는 학교 교육의 최전선에 계신 선생님들이 공정거래의 가치를 깊이 이해하고, 이를 미래 세대에게 생생하게 전달하는 발판이 될 것"이라며 "이번 첫 연수를 시작으로 앞으로도 교육 현장과의 소통을 강화해 공정한 거래질서의 중요성을 널리 알리겠다"고 말했다.

조정원은 이번 연수 결과를 바탕으로 교사 대상 교육 프로그램을 확대·발전시켜 나갈 계획이다.

hyun9@newspim.com