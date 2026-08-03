테슬라 모델Y 2150만원…케이카, 직영 중고차 '반값' 쏜다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 케이카가 테슬라 모델Y와 제네시스 GV80 등 직영 중고차를 정상 판매가의 절반 가격에 구매할 수 있는 고객 참여형 이벤트를 진행한다.

[사진=케이카]

케이카는 오는 18일까지 '반갑다 반값차' 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 케이카가 직접 진단·판매하는 직영 중고차 6대를 대상으로 추첨을 통해 정상 판매가의 50%에 판매하는 행사다.

대상 차량은 기아 더 뉴 레이 프레스티지, KGM 더 뉴 티볼리, KGM 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸, 제네시스 GV80 AWD 5인승 가솔린, 기아 더 뉴 쏘렌토 4세대 디젤, 테슬라 모델Y 등이다.

특히 미국 생산 테슬라 모델Y는 FSD 라이트 사용이 가능한 차량으로, 판매가 4300만원에서 절반 수준인 2150만원에 구매할 수 있다.

케이카 회원은 기본적으로 레이에 응모할 수 있으며, 이벤트를 카카오톡으로 공유할 때마다 응모 가능한 차량이 늘어난다. 5회 공유 시 6개 차종 모두 응모할 수 있다.

차량별 당첨자는 1명씩 선정되며, 구매 혜택과 함께 6개월 무료 보증도 제공된다. 당첨자는 오는 21일 케이카 홈페이지를 통해 발표한다.

정인국 케이카 사장은 "합리적인 가격으로 직영 중고차를 경험할 수 있도록 반값 구매 혜택을 마련했다"며 "6개월 무료 보증까지 제공하는 만큼 고객 만족도를 높일 것으로 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com