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LG전자, 동남아서 상업용 세탁가전 매출 60% 뛰었다

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  • LG전자는 3일 태국·필리핀 중심 동남아 상업용 세탁가전 공략 확대했다.
  • 태국·필리핀 빨래방·유통 채널 확보로 동남아 매출이 급증하며 B2B 사업을 키우고 있다.
  • 베트남 등 아시아와 북미·유럽까지 사업을 넓히고 인버터 DD모터·런드리크루 솔루션으로 경쟁력을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

태국 '트렌디 워시' 630개 매장 공급 완료…신규 400곳도 추가
관리 플랫폼·고효율 부품 앞세워 유럽·북미 프리미엄 시장 공략

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 태국과 필리핀을 중심으로 동남아시아 상업용 세탁가전 시장 공략을 확대한다. 지난해 동남아 지역 매출이 전년보다 약 60% 증가한 가운데 빨래방 프랜차이즈와 유통 채널을 잇달아 확보하며 기업간거래(B2B) 사업을 키우고 있다.

3일 LG전자는 최근 태국 2위 빨래방 프랜차이즈 '트렌디 워시'의 630개 매장에 상업용 세탁기와 건조기 공급을 마쳤다고 밝혔다. 올해 새로 문을 여는 400여개 매장에도 추가 공급한다. 태국 매출은 지난해 2배 이상 늘었고, 필리핀에서도 주요 유통업체와 협력을 확대하며 매출이 1.5배 이상 증가했다.

LG전자가 태국 2위 빨래방 프랜차이즈 '트렌디 워시(Trendy Wash)'에 상업용 세탁기와 건조기를 공급하고, 현지 파트너사 'WW베트남'과 스마트 세탁 매장 '비 런드리(Bee Laundry)'를 여는 등 북미와 유럽에 이어 아시아에서도 상업용 세탁가전 사업을 확대하며 B2B 사업에 속도를 내고 있다. 사진은 베트남 하노이에 문을 연 '비 런드리'에서 고객이 LG전자 상업용 세탁기를 이용하는 모습. [사진=LG전자 제공]

고온다습한 기후와 도시화, 1인 가구 증가로 동남아 빨래방 수요가 빠르게 늘어난 점도 성장 배경이다. LG전자는 베트남 하노이에 제품과 매장 관리 솔루션을 체험할 수 있는 '비 런드리'를 열고 캄보디아, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등으로 사업 지역을 넓히고 있다.

북미와 유럽 공략도 강화한다. 유럽에는 20㎏ 이상 대용량 제품군 'LG 프로페셔널'을 출시했고, 북미에서는 현지 1·2위 세탁 솔루션 기업인 CSC 서비스웍스와 워시에 공급 물량을 확대하고 있다.

LG전자는 인버터 DD모터와 매장 운영 플랫폼 '런드리크루'를 경쟁력으로 내세웠다. 운영자는 여러 매장의 세탁기와 건조기 상태를 실시간 확인하고 원격 제어할 수 있다. 임기용 LG전자 HS B2B해외영업담당은 "기술력과 검증된 관리 솔루션을 앞세워 글로벌 상업용 세탁 시장을 주도할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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