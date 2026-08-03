정청래 "일부 의원들, 특정후보 구호 담은 현수막 걸어…당 선관위 조치해야"

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"아무리 특정 후보 구호 내걸어도 당원이 이길 것"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보는 3일 일부 국회의원들이 특정 후보의 선거 구호를 담은 현수막을 내건 데 대해 강하게 문제를 제기했다.

정 후보는 이날 자신의 페이스북에서 "당의 전당대회 공식 문구 현수막이 있는데 이렇게 노골적으로 특정후보의 구호를 대놓고 현수막으로 거는 것은 너무하지 않냐"며 "당 선관위에서 조치해 주길 바란다"고 했다.

정청래 더불어민주당 당대표 후보가 일부 국회의원들이 특정 후보의 선거 구호를 담은 현수막을 내건 데 대해 강하게 문제를 제기했다. [사진=정청래 페이스북]

정 후보가 문제 삼은 현수막은 김민석 후보 측의 선거 구호인 '이기는 민주당'이 적힌 것으로 알려졌다.

정 후보는 특정 후보의 구호를 현수막으로 내건 의원들을 향해 "'민주당을 민주당답게!'도 현수막으로 걸어줄 수 있겠느냐"는 글을 재차 올렸다. 이 문구는 정 후보의 선거 구호다.

또 정 후보는 "정치공학적 예상은 하지 않는다"며 "오직 민심, 오직 당심만 믿고 간다"고 강조했다. 또 "당심이 의심을 이긴다"며 "국회의원들이 아무리 특정 후보의 구호를 현수막으로 내걸어도 결국 당원이 이긴다"고 했다.

이번 전당대회는 김민석·정청래·송영길 후보의 3파전으로 치러지고 있다. 현재 지역별 순회 경선이 진행 중이다.

지난 1~2일 진행된 충청권과 부산·울산·경남 권리당원 투표를 합산하면 정 후보가 선두를 달리고 있다.

최종 결과는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표될 예정이다.

chogiza@newspim.com