정청래 "일부 의원들, 특정후보 구호 담은 현수막 걸어…당 선관위 조치해야"

AI 핵심 요약beta
- 정청래는 3일 국회의원들의 특정 후보 구호 현수막 게시를 비판했다.
- 정청래는 당 선관위 조치를 요구하며 자신의 구호도 걸 수 있냐고 반문했다.
- 민주당 전당대회는 3파전으로 진행 중이며 정청래가 순회 경선 선두를 달리고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보는 3일 일부 국회의원들이 특정 후보의 선거 구호를 담은 현수막을 내건 데 대해 강하게 문제를 제기했다.
정 후보는 이날 자신의 페이스북에서 "당의 전당대회 공식 문구 현수막이 있는데 이렇게 노골적으로 특정후보의 구호를 대놓고 현수막으로 거는 것은 너무하지 않냐"며 "당 선관위에서 조치해 주길 바란다"고 했다.
정 후보가 문제 삼은 현수막은 김민석 후보 측의 선거 구호인 '이기는 민주당'이 적힌 것으로 알려졌다.
정 후보는 특정 후보의 구호를 현수막으로 내건 의원들을 향해 "'민주당을 민주당답게!'도 현수막으로 걸어줄 수 있겠느냐"는 글을 재차 올렸다. 이 문구는 정 후보의 선거 구호다.
또 정 후보는 "정치공학적 예상은 하지 않는다"며 "오직 민심, 오직 당심만 믿고 간다"고 강조했다. 또 "당심이 의심을 이긴다"며 "국회의원들이 아무리 특정 후보의 구호를 현수막으로 내걸어도 결국 당원이 이긴다"고 했다.
이번 전당대회는 김민석·정청래·송영길 후보의 3파전으로 치러지고 있다. 현재 지역별 순회 경선이 진행 중이다.
지난 1~2일 진행된 충청권과 부산·울산·경남 권리당원 투표를 합산하면 정 후보가 선두를 달리고 있다.
최종 결과는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표될 예정이다.
chogiza@newspim.com