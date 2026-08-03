엔비디아 1.5조 투자 뜯어보니…네이버 AI팩토리 '10조 금융' 구조 드러났다

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엔비디아는 지분투자...브룩필드는 SPV에 90억 달러 투자

SPV가 GPU 구매 및 데이터센터 소유...임대리스 방식 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아의 10억달러(약 1조4000억원) 지분 투자와 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)의 최대 90억달러 인프라 투자를 기반으로 추진하는 인공지능(AI) 팩토리 사업의 계약 구조를 처음 공개했다.

엔비디아는 전략적 주주이자 그래픽처리장치(GPU) 공급사 역할을 맡고 브룩필드는 특수목적법인(SPV)을 통해 AI 인프라를 구축하는 방식으로 네이버의 초기 투자 부담을 줄이는 구조다.

네이버는 3일 공시한 '네이버 AI팩토리 1단계' 참고자료를 통해 이 같은 사업 구조를 제시했다. 이번 계약은 지난 6월 발표한 총 1GW(기가와트) 규모 AI 팩토리 구축 계획 가운데 1단계인 200MW(메가와트) 사업을 대상으로 한다.

네이버가 엔비디아의 10억달러(약 1조4000억원) 지분 투자와 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)의 최대 90억달러 인프라 투자를 기반으로 추진하는 인공지능(AI) 팩토리 사업의 계약 구조를 처음 공개했다. [사진= 네이버]

구조안을 보면 엔비디아는 네이버에 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 전략적 지분 투자를 단행한다.

네이버는 AI 팩토리 운영사를 100% 자회사로 설립해 AI 컴퓨팅 사업을 총괄하고, 브룩필드는 최대 90억달러를 투자해 SPV를 설립한다.

SPV는 GPU와 데이터센터 설비를 직접 매입하거나 보유하고, 네이버 운영사는 이로부터 컴퓨팅 자원을 공급받아 사용량 등에 따라 비용을 지급하는 방식이다.

운영사는 확보한 컴퓨팅 자원을 기업과 공공기관 등 외부 고객에게 판매해 수익을 창출한다. 네이버는 컴퓨팅 자원의 안정적인 확보를 위해 SPV의 소수 지분을 취득하는 방안도 검토하고 있다.

앞서 6월 장래사업·경영계획 공시에서는 엔비디아가 GPU 공급뿐 아니라 글로벌 고객 발굴과 매출·사업 리스크를 공동 부담하는 사업 주체로 참여한다고 설명했지만 지난달 정정 공시에서는 이 같은 표현을 삭제하고 GPU 공급 주체라는 역할만 남겼다. 대신 약 10억달러 규모의 지분 투자 계획을 새롭게 명시했다.

엔비디아는 공동 사업자보다 전략적 투자자이자 핵심 GPU 공급사 성격이 더욱 분명해졌다.

네이버는 엔비디아의 지분 투자가 단순한 자금 조달 이상의 의미를 갖는다고 설명했다. AI 데이터센터 투자 경쟁이 심화하면서 첨단 GPU 확보 경쟁이 치열해지는 상황에서 엔비디아와 지분 관계를 구축함으로써 안정적인 공급망을 확보할 수 있다는 것이다.

브룩필드의 역할도 구체화됐다. 브룩필드는 SPV를 통해 최대 90억달러 규모의 자금을 조달해 GPU와 데이터센터 설비를 직접 투자한다.

네이버는 설비를 직접 매입하는 대신 SPV에 컴퓨팅 사용료를 지급하는 방식으로 인프라를 이용하게 된다.

이는 AI 인프라 구축에 필요한 막대한 자본을 네이버 재무제표에서 직접 부담하지 않고 외부 투자 구조를 활용하는 프로젝트파이낸싱(PF) 모델이다. 다만 구체적인 회계 처리 방식은 향후 계약 조건과 자산 통제권, 사용 의무 등에 따라 결정될 예정이다.

브룩필드는 현재 12주간 독점 우선협상권을 부여받은 상태다. 협상이 기간 내 마무리되면 최종 파이낸싱 파트너로 선정되며, 협상이 결렬될 경우 네이버는 다른 투자자와 논의를 재개할 계획이다.

네이버는 AI 팩토리 사업의 성공을 위해서는 외부 고객 확보가 남은 핵심 과제라고 밝혔다.

현재 협의 중인 기업들과 컴퓨팅 공급 계약을 조속히 체결해 AI 팩토리의 수익성과 사업성을 입증한다는 계획이다.

origin@newspim.com