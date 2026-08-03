LX하우시스, '2026 코리아빌드위크' 참가...인테리어 수요 공략

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 오는 5일부터 8일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 국내 대표 건축박람회 '2026 코리아빌드위크(코엑스)'에 참가, 여름휴가 기간 부분 리모델링 및 가을 인테리어 성수기 수요 잡기에 적극 나선다고 3일 밝혔다.

'코리아빌드위크'는 1986년 시작된 '경향하우징페어'가 2019년부터 명칭을 변경하고 40년째 이어오고 있는 국내 대표 건설·건축·인테리어 전문 박람회다.

LX하우시스, '코리아빌드위크' 참가 [사진=LX하우시스]

이번 박람회에서 LX하우시스는 창호·중문·바닥재·벽장재·키친 등 인기 제품으로 구성한 대규모 모델하우스 같은 공간을 마련했으며, 반려동물 관련 자재로 꾸며진 펫테리어 테마존, 20여개 상담부스 등으로 전시관을 구성했다.

특히, 최근 주거공간의 대세 트렌드로 자리잡은 '빌트인'이 가능한 주방가구 '셀렉션'과 붙박이장, 중문 제품 등으로 꾸며진 주방과 드레스룸 공간이 관람객의 관심을 받을 것으로 예상된다.

LX하우시스 관계자는 "이번 전시회 동안 전시관을 방문해 상담을 받고 인테리어 공사를 계약한 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공할 예정"이라며 "하반기에는 차별화된 마케팅 전략을 통해 B2C시장 매출 확대에 더욱 주력하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com