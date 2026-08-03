"K아트 글로벌화 기여"...신세계그룹, '프리즈 서울'과 5년 파트너십

정용진 회장 진두지휘…유통기업 헤드라인 파트너 참여는 처음

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계그룹이 오는 9월 열리는 '프리즈 서울 2026'의 공식 헤드라인 파트너로 참여한다. 국내 유통기업이 헤드라인 파트너로 이름을 올리는 것은 신세계그룹이 처음이며, 파트너십은 2030년까지 5년간 이어진다.

정용진 신세계그룹 회장 [사진=신세계그룹 제공]

'프리즈 서울'은 2003년 영국에서 시작한 세계적 아트페어 '프리즈'가 2022년 아시아에서 최초이자 유일하게 한국 서울을 선택해 개최해온 박람회다. 세계 유수의 갤러리와 컬렉터, 예술계 관계자들이 한자리에 모이는 이번 박람회는 오는 9월 2일부터 5일까지 코엑스에서 열리며, 전 세계 30여 개국 125개 이상의 갤러리가 참가한다.

이번 파트너십의 배경에는 '고객이 머물고 싶은 일상 속 문화 공간을 만든다'는 정용진 회장의 경영 철학이 자리잡고 있다. 정 회장은 평소 단순한 상품 판매를 넘어 고객의 시간과 경험을 점유하는 리테일 혁신을 강조해 왔으며, 이번 헤드라인 파트너십 체결을 위한 협의 전 과정을 직접 진두지휘한 것으로 알려졌다.

정용진 회장은 "고객에게 새로운 경험을 제공하는 콘텐츠가 신세계그룹의 핵심 자산이자 경쟁력"이라며 "프리즈 서울과의 협업을 통해 리테일과 예술이 자연스럽게 어우러지는 차별화된 고객 경험을 창출하고, 신세계만의 라이프스타일 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

신세계그룹이 유통 기업 최초로 프리즈서울과 5년 파트너십 계약을 체결했다. [사진= 신세계 그룹]

신세계그룹은 헤드라인 파트너로서 프리즈 서울과 최고 수준의 협력 관계를 구축하고, 국내외 관람객들이 보다 풍부한 예술 경험을 누릴 수 있도록 신세계 전용 라운지도 조성할 계획이다. 그룹 계열사들의 공간 기획 역량과 라이프스타일 콘텐츠를 집약한 이 라운지는 프리즈 서울 행사 관람객이라면 누구나 이용할 수 있다.

신세계그룹은 그간 쇼핑몰, 호텔, F&B 등 유통과 라이프스타일 전 영역을 아우르며 예술을 일상의 경험 콘텐츠로 확장해 왔다. 1963년 국내 유통업계 최초의 미술 전문 공간인 '신세계갤러리'를 개관한 이후 예술의 대중화와 문화 향유 기회를 확대하기 위한 노력을 이어왔으며, 스타필드의 '별마당 도서관', 신진 작가 발굴 프로그램 '열린아트공모전', 조선호텔앤리조트의 '히든 아트 투어' 등을 운영해 왔다.

신세계그룹은 이번 파트너십을 일회성 협업이 아닌 장기 프로젝트로 추진한다는 방침이다. 2030년까지 이어지는 5년간의 파트너십을 통해 프리즈 서울이 아시아를 대표하는 글로벌 아트 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 지원과 협력을 지속한다는 계획이다.

신세계그룹 관계자는 "이번 프리즈 서울 헤드라인 파트너 참가를 바탕으로 예술과 일상이 연결되는 다양한 시도를 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 세계적인 문화예술 콘텐츠를 통해 고객 경험의 새로운 기준을 제시하고, 한국 문화예술의 글로벌 경쟁력 강화에도 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.

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