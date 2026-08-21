신한은행, 이화여대기술지주와 혁신기술 창업기업 성장 지원 협약

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 20일 이화여대기술지주와 협약했다
- 양측은 혁신기술 창업기업 발굴·투자를 함께 하기로 했다
- 신한 퓨처스랩 등 연계해 성장 지원을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 지난 20일 이화여자대학교기술지주 주식회와 '혁신기술 창업기업 성장 지원을 위한 전략적 파트너십' 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
이날 협약식에는 노태영·서지희 이화기술지주 공동대표와 이종구 신한은행 영업추진1그룹장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 대학 보유 우수 기술의 사업화를 촉진하고 성장 가능성이 높은 혁신기술 창업기업을 체계적으로 지원하기 위해 추진됐다.
양 기관은 ▲유망 예비창업자 및 창업기업 공동 발굴 ▲투자 및 보육 ▲TIPS·LIPS 프로그램 참여 연계 ▲기술사업화 및 투자·창업보육 인프라·네트워크 제공 등 창업기업의 성장 단계별 주요 분야에서 협력하기로 했다.
이화기술지주는 유망 예비창업자와 창업기업을 발굴해 투자·보육을 맡고, TIPS·LIPS 및 기술사업화 관련 투자 네트워크 연계를 지원한다. 신한은행은 추천 기업을 대상으로 신한 퓨처스랩과 신한 스퀘어브릿지의 엑셀러레이팅 프로그램을 제공하는 한편, 신한벤처투자와 연계한 TIPS 참여 기회와 재무·경영·금융 컨설팅을 지원할 방침이다.
이를 통해 대학의 우수 기술이 창업과 사업화로 이어지는 기회를 넓히고, 초기 창업기업이 투자·금융·경영 지원을 적기에 받을 수 있는 협력 체계를 구축할 방침이다.
이종구 신한은행 영업추진1그룹장은 "대학 기술지주의 기술 자원과 은행의 금융 역량을 결합해 혁신기술 창업기업이 성장할 수 있도록 지원하겠다"며 "향후에도 성장 가능성이 높은 혁신기업에 대한 지원을 지속하겠다"고 말했다.
양 기관은 향후 실무협의체를 구성해 세부 협력사업을 구체화하고 추진 경과와 성과를 점검하는 등 창업기업 성장을 위한 협력을 이어갈 예정이다.
eoyn2@newspim.com