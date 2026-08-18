신한은행, '슈퍼 SOL 유니버스' IBA 금상 수상

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 18일 슈퍼 SOL 유니버스로 IBA 금상을 받았다.
- 국내 금융권에서는 유일하게 은행업 부문 최고상을 수상했다.
- 애니메이션으로 금융정보를 쉽게 풀어 호평받았다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 애니메이션 형식의 디지털 콘텐츠 '슈퍼 SOL 유니버스'로 국제비즈니스어워즈(IBA) 금상을 수상했다. 국내 금융권에서는 유일하게 '금융 서비스-은행업' 부문 최고 등급인 금상을 받으며 디지털 콘텐츠 경쟁력을 인정받았다.
신한은행은 지난 12일 열린 '2026 국제비즈니스어워즈(IBA·International Business Awards)' 동영상 부문 '금융 서비스-은행업(Financial Services-Banking)' 카테고리에서 '슈퍼 SOL 유니버스'로 금상을 수상했다고 18일 밝혔다.
국제비즈니스어워즈는 세계 기업과 기관의 경영 성과와 혁신 사례를 평가하는 글로벌 비즈니스 시상식으로 '비즈니스 분야의 오스카상'으로 불린다. 올해 국내 금융권에서는 신한은행이 해당 부문 최고상인 금상을 받은 유일한 기업이다.
'슈퍼 SOL 유니버스'는 금융 앱의 기능을 단순히 소개하는 기존 방식에서 벗어나 신한금융그룹의 통합 금융 플랫폼을 하나의 히어로 유니버스로 구현한 애니메이션 콘텐츠다.
콘텐츠는 신한 슈퍼SOL의 주요 서비스와 혜택을 각각의 캐릭터와 스토리로 풀어내 고객이 복잡한 금융 정보를 보다 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 제작됐다.
특히 금융 서비스를 일방적으로 설명하는 데 그치지 않고 엔터테인먼트 요소를 접목해 고객이 이야기를 따라가는 과정에서 자연스럽게 금융 서비스와 혜택을 경험할 수 있도록 구성한 점이 높은 평가를 받았다.
신한은행은 이번 수상을 계기로 고객 친화적인 디지털 콘텐츠 제작을 더욱 확대하고 금융 서비스를 보다 쉽고 재미있게 전달하는 브랜드 커뮤니케이션을 강화할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com