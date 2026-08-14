신한은행, 개인형IRP 고객 대상 'IRP 1800 가득이요' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 개인형IRP 고객 이벤트를 시작했다.
- 오는 10월 30일까지 1800만원 이상 납입·이전 고객을 대상으로 한다.
- 추첨으로 1000명에 마이신한포인트 3만 포인트를 준다.
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1000명에 3만 마이신한포인트 지급
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 =신한은행이 개인형IRP 고객을 대상으로 마이신한포인트를 제공하는 'IRP 1800 가득이요~' 이벤트를 진행한다.
신한은행은 오는 10월 30일까지 개인형IRP(IRP) 고객을 대상으로 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.
이벤트는 신한 슈퍼SOL 내 이벤트 페이지에서 응모할 수 있으며, 참여 조건을 충족한 고객 가운데 추첨을 통해 1,000명에게 마이신한포인트 3만 포인트를 지급한다.
대상은 이벤트 기간 중 개인부담금 1800만원 이상을 납입하거나 퇴직금 1800만원 이상을 입금한 고객, 또는 다른 금융기관의 연금계좌에서 신한은행 개인형IRP로 1800만원 이상 이전한 고객이다.
개인부담금은 올해 1월부터 이벤트 종료일까지 신한은행 개인형IRP에 납입한 금액을 합산해 인정한다. 이에 따라 이미 일정 금액을 납입한 고객도 추가 납입을 통해 1800만원 기준을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있다.
개인형IRP는 노후자금을 적립하면서 세제혜택을 받을 수 있는 대표적인 연금상품이다. 연금저축과 개인형IRP를 합산해 연간 최대 900만원까지 세액공제를 받을 수 있으며, 세액공제 한도를 초과하더라도 연간 최대 1800만원까지 납입해 노후자산을 마련할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com