하이로닉, 상반기 매출 204억원으로 '사상 최대' 경신

영업이익 26억원…11년 만에 최대치 달성

홈쎄라 매출 42억원, 전년 동기 대비 154% 증가

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미용의료기기 전문기업 하이로닉은 올해 상반기 연결기준 매출액이 204억원, 영업이익은 26억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 32.6%, 33.5% 증가한 수준이다. 당기순이익은 20억원으로 206.9% 늘었다.

회사에 따르면 하이로닉 매출액은 반기 기준 사상 최대치를 경신했으며 영업이익은 11년 만에 최대치를 달성했다. 2분기 연결기준 매출액은 108억원으로 전년 동기 대비 36.9% 증가했다. 영업이익은 11억원, 당기순이익은 8억원을 기록하며 모두 전년 동기 적자에서 흑자로 돌아섰다.

하이로닉 CI. [사진=하이로닉]

하이로닉은 홈뷰티 디바이스 '홈쎄라'가 실적을 견인했다고 설명했다. 피부과 시술에 쓰이는 에너지 기반 기술을 가정에서 구현한 고기능성 디바이스 수요가 늘어난 가운데 홈쎄라의 상반기 매출액은 42억원으로 전년 동기 대비 154% 증가했다.

일본 사업도 성장세를 보였다. 상반기 일본 매출은 전년 동기 대비 144% 증가했다. 일본 현지법인 '하이로닉 재팬(Hironic Japan Co., Ltd.)'을 기반으로 웨비나와 학술 세미나 등 현지 의료진 대상 마케팅과 고객 서비스를 강화하며 일본 시장에서 제품 인지도를 높이고 있다. 회사는 일본 내 판매 확대를 통해 해외 매출 기반을 강화할 계획이다.

주주환원도 확대했다. 하이로닉은 지난 6월 보유 자기주식 399만5317주를 전량 이익소각하고 첫 분기배당을 시행했다. 자기주식 소각금액 277억원과 총 40억원 규모의 분기배당을 합산한 상반기 주주환원 규모는 317억원이다.

하이로닉은 하반기 신제품 판매 확대를 추진할 예정이다. 최근 식품의약품안전처 품목허가를 획득한 '시너젯 프로(SYNERJET PRO)'와 '미글로우(MIGLOU)'의 국내 판매를 확대하고 장비 공급 증가에 따른 소모품 반복매출 기반도 강화할 계획이다.

하이로닉 관계자는 "홈쎄라 판매 확대와 일본을 비롯한 해외 사업 성장이 맞물리며 상반기 사상 최대 매출과 11년 만에 최대 영업이익을 달성했다"며 "적극적인 주주환원과 함께 하반기에는 신제품 판매와 해외 시장 확대를 통해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com