LF, 금융원가 늘며 2분기 영업이익 소폭 감소...상반기는 견조

AI 핵심 요약beta
- LF가 올해 2분기 매출 4654억 원을 기록했다.
- 영업이익은 441억 원으로 0.4% 감소했다.
- 상반기 누적 매출과 이익은 두 자릿수 성장세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LF가 올해 2분기 매출은 늘었지만 영업이익은 소폭 감소한 것으로 나타났다. 다만 상반기 누적 기준으로는 매출과 영업이익 모두 두 자릿수에 가까운 성장세를 보였다.
금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LF의 2분기(3개월) 연결기준 매출액은 4654억 원으로 전년 동기(4557억 원) 대비 2.1% 증가했다. 영업이익은 441억 원으로 전년 동기(443억 원) 대비 0.4% 감소했으며, 당기순이익은 352억 원으로 전년 동기(310억 원) 대비 13.6% 늘었다.
판매비와관리비는 2411억 원으로 전년 동기(2254억 원) 대비 늘어난 반면 매출총이익은 2853억 원으로 전년 동기(2697억 원)보다 증가하며 매출총이익률은 개선됐다. 다만 판관비 증가폭이 매출총이익 증가폭을 웃돌면서 영업이익은 전년 동기 수준에서 소폭 뒷걸음쳤다.
상반기 누적 기준으로는 성장세가 뚜렷했다. 매출액은 9273억 원으로 전년 동기(8860억 원) 대비 4.7% 증가했고, 영업이익은 885억 원으로 전년 동기(744억 원) 대비 19.0% 늘었다. 당기순이익은 669억 원으로 전년 동기(539억 원) 대비 24.1% 증가했다.
순금융손익은 2분기 -52억 원으로 전년 동기(-34억 원) 대비 손실 폭이 확대됐으며, 금융원가가 105억 원으로 전년 동기(66억 원) 대비 늘어난 영향으로 풀이된다. 반면 지분법손익은 2분기 29억 원으로 전년 동기(31억 원)와 비슷한 수준을 유지했다.
주당이익은 2분기 기준 1208원으로 전년 동기(961원) 대비 늘었으며, 상반기 누적으로는 2321원으로 전년 동기(1711원) 대비 증가했다.
fineview@newspim.com