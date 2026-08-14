이브이첨단소재, 상반기 영업익 18억6000만원

AI 핵심 요약beta
- 이브이첨단소재가 14일 상반기 실적을 발표했다.
- 상반기 연결 매출 362억, 영업이익 18억으로 늘었다.
- 순이익도 흑자전환하며 수익성이 개선됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원가 구조 개선·고부가 제품 중심 수주로 수익성 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로아홀딩스 그룹사인 FPCB 전문기업 이브이첨단소재는 올해 상반기 연결 기준 매출액 362억1636만원, 영업이익 18억6487만원을 기록했다고 14일 밝혔다. 각각 전년 동기 대비 7.0%, 226.3% 증가한 수치다..
당기순이익도 흑자로 돌아섰다. 올해 상반기 연결 기준 당기순이익은 16억5571만원으로, 전년 동기 100억6617만원의 순손실에서 흑자 전환했다. 지난해 연간 기준으로는 31억7579만원의 영업손실과 215억7468만원의 당기순손실을 기록한 바 있다.
|이브이첨단소재. [사진=이브이첨단소재]
별도 기준에서는 매출 감소에도 수익성이 개선됐다. 상반기 매출액은 275억7001만원으로 전년 동기 303억7923만원보다 9.2% 감소했다. 반면 영업이익은 17억2738만원으로 전년 동기 8897만원 대비 약 19.4배 증가했다. 당기순이익은 17억9021만원으로 흑자 전환했다.
이브이첨단소재 관계자는 "전사적인 원가 구조 혁신과 마진율이 높은 고부가가치 제품 위주의 수주 전략이 매출과 영업이익, 당기순이익 개선을 이끌었다"며 "하반기에도 수익성 중심의 경영을 이어갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com