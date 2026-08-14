더본코리아, 2Q 매출 12% ↑·영업손실 56억으로 축소…"종합식품 구조로 확대"

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아 2분기 매출이 12% 증가하고 영업손실은 56억원으로 축소됐다.

더본코리아 CI. [사진=더본코리아]

14일 금융감독원 공시에 따르면 더본코리아의 2분기(3개월) 연결기준 매출액은 832억 원으로 전년 동기(742억 원) 대비 12.2% 증가했다. 영업손실은 56억 원으로 전년 동기(225억 원) 대비 75.2% 축소됐다. 당기순손실도 44억 원으로 전년 동기(238억 원) 대비 큰 폭 개선됐다.

다만 상반기 누적 기준으로는 매출액이 1628억 원으로 전년 동기(1849억 원) 대비 11.9% 감소했다. 영업손실은 98억 원으로 전년 동기(163억 원) 대비 40.1% 개선되며 적자 폭을 줄였다.

더본코리아 관계자는 "지난해 2분기는 수많은 역경과 심각한 외식경기 침체 극복을 위해 대규모 상생지원금을 투입한 특수 상황이었다면, 올해는 정상적인 영업활동을 유지하면서 실적의 상당 부분을 개선하고 있다"며 "단, 외식경기 침체가 장기화되면서 본사 지원 프로모션 등을 올해도 유지하면서 판매 촉진비에 반영됐으며, 종합식품기업으로 사업 확대를 위한 해외 및 유통 사업 기반 구축 비용 증가도 실적에 반영됐다"고 말했다.

실제 2분기에는 외식경기 침체 속 가맹점 생존을 위한 전국 단위 외식 통합 프로모션을 비롯해 신규 앱 활성화, 브랜드별 리브랜딩 등 판매 촉진 비용이 집중됐다. 이와 함께 브랜드 IP를 활용한 RMR(레스토랑 간편식) 상품 라인업 확장과 글로벌 사업 진출 확대를 위해 인재 영입, 글로벌 영업 솔루션 구축에도 투자를 이어갔다.

더본코리아는 중장기적으로 종합식품기업 사업 구조로 전환 및 확대하고, 이를 통한 경쟁력 강화를 위해 당분간 유통 상품 및 해외 시장 진출을 위한 투자 비용 투입을 계속 유지한다는 계획이다.

올해부터는 전략적 인수합병(M&A)과 해외 사업 확대를 통한 기업의 신규 성장동력 확보에 속도를 내고 있으며, TBK소스 기반 글로벌 B2B 사업 확장, 콘텐츠 IP 사업, 유통상품 다각화, 국내 신사업 추진 등을 통해 기존 프랜차이즈 중심의 사업 구조를 종합 식품 사업 구조로 확대해 나갈 방침이다. 현재는 북미·동남아·중국·일본·유럽 등을 중심으로 해외 사업 포트폴리오를 확대하고 있다.

fineview@newspim.com