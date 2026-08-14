안도걸 의원 "이진숙 518 포럼, 반역사적 퇴행 정치"

AI 핵심 요약beta
- 안도걸 의원이 14일 이진숙 의원의 5·18 포럼을 규탄했다.
- 그는 광주사태 왜곡 세력과 국회의 협업을 반역사적 행태라 비판했다.
- 국민의힘의 징계와 공식 사과, 재발방지를 촉구했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원이 이진숙 국민의힘 의원을 향해 5·18 민주화운동 재조명 포럼 개최를 두고 "반역사적 행태"라고 규탄했다.
14일 의원실에 따르면 안 의원은 전날 입장문을 내고 "5·18 민주화운동을 광주사태로 왜곡하고 광주와 5·18을 폄훼해 온 세력과 국회의원이 손잡고 국회에서 포럼을 개최했다"고 일침을 가했다.
안 의원은 "학술 토론으로 포장한 역사 왜곡이자 5·18 영령과 유가족, 광주시민을 다시 한번 모욕하는 퇴행적 정치행위"라고 비판했다.
특히 "국민을 대표하는 국회의원이 앞장서 역사 왜곡 세력에 국회의 문을 열어준 것은 결코 용납할 수 없다"고 반발했다.
안 의원은 "국민의힘 지도부가 이진숙 의원에 대한 엄중한 징계에 착수하고 5·18 왜곡 행태에 대해 공식 사과와 재발방지책을 내놓아야 한다"고 촉구했다.
끝으로 "320만 전남광주특별시민, 민주주의를 사랑하는 국민과 함께 5·18의 역사적 진실과 대한민국 민주주의의 자존심을 끝까지 지켜내겠다"고 밝혔다.
bless4ya@newspim.com