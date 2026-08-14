HL디앤아이한라, 2분기 영업익 256억원…전년比 34.1% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2분기 매출 4455억원·영업익 256억원

영업이익률 전년比 0.8%p 상승

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = HL디앤아이한라가 건설업계의 공사비 부담 속에서도 수익성 개선세를 이어갔다.

HL디앤아이한라 CI [자료=HL디앤아이한라]

14일 금융감독원 전자공시에 따르면 HL디앤아이한라가 잠정 집계한 올해 2분기 연결기준 매출은 약 4455억원으로 전년 동기 대비 9.5% 늘었다. 영업이익은 34.1% 증가한 256억원이다. 같은 기간 당기순이익은 약 105억원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가했다.

상반기 기준으로도 성장세가 이어졌다. 올해 상반기 매출은 8302억원으로 지난해 같은 기간보다 13.5% 증가했다. 영업이익은 455억원으로 34.1% 늘었다.

수익성도 개선됐다. 상반기 영업이익률은 5.5%로 전년 동기 대비 0.8%포인트(p) 상승했다. 공사비 상승이 이어지는 상황에서도 지속적인 원가율 개선과 비용 절감 등을 통해 수익성을 끌어올렸다는 설명이다.

매출 증가에는 주요 사업장의 공정 진행도 영향을 미쳤다. 부발역 에피트 에디션과 울산 태화강변 공동주택 등 수주 현장의 공사가 진행되면서 안정적인 매출 흐름을 이어갔다.

HL디앤아이한라는 정확한 원가 추정과 수익성을 기준으로 선별 수주를 이어가는 한편 전사적인 원가 관리와 비용 절감을 강화하고 있다고 설명했다.

HL디앤아이한라 관계자는 "지속적인 원가율 개선과 고강도 비용 절감 등 전사적인 수익성 관리 노력을 통해 5% 중반의 영업이익률을 실현하며 성장 기반을 공고히 했다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com