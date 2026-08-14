서울시, 국토부에 용산공원 주택공급 반대 재확인…"사회적 공감대 있어야"

서울시, 김윤덕 국토장관 "용산공원 전반적 택지지정 검토" 발언에 반박

"용산공원은 미래 세대에 물려줘야할 자산…사회적 논의·공감대 있어야"

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울시가 국토교통부가 추진하고 있는 용산공원 부지 공공택지 지정에 대해 또다시 반대입장을 분명히 했다.

서울시는 14일 이날 열린 국토부장관 기자간담회와 관련해 입장문을 내고 "서울의 마지막 대규모 도심 녹지인 용산공원을 훼손해 주택을 공급하는 것은 매우 신중해야 한다는 서울시의 입장에는 변함이 없다"며 이같이 밝혔다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

서울시 이민경 대변인은 입장문에서 "용산공원은 단순한 유휴부지가 아니라 기후위기 시대에 시민의 삶을 지키고 미래세대에 온전히 물려줘야 할 소중한 국가자산"이라며 "용산공원을 최대한 보전해 국민의 여가·휴식과 자연생태 공간으로 조성하도록 한 것이 바로 '용산공원 조성 특별법'의 기본 취지라고 말했다. 이어 이 대변인은 "당장의 공급 목표를 채우기 위해 충분한 사회적 논의와 공감대 없이 추진할 사안이 아니라는 점을 다시 한번 말씀드린다"고 강조했다.

이날 김윤덕 국토교통부 장관은 세종 국토부에서 출입 기자들과 취임 1주년 기자 간담회를 가졌다. 이 자리에서 김 장관은 용산공원 어린이정원에 주택공급 계획이 있느냐는 질의에 대해 "용산공원의 경우 주택공급계획이 알려진 캠프킴이나 어린이정원뿐 아니라 공원 전체를 대상으로 택지 지정을 검토하고 있다"고 말했다. 서울시의 이번 입장문은 김 장관의 이같은 발언에 대한 반박으로 풀이된다.

아울러 국토부는 올 하반기 발표할 그린벨트 해제지역 중심의 7만3000가구 규모 신규 공공택지에 대해 지자체와 협의가 완료됐다고 밝혔지만 용산공원 부지가 이에 반영되지는 않았다고 덧붙였다.

donglee@newspim.com