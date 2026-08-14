대전·세종·충남, 광복절 '비 소식'…16일 전역 확대

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 광복절인 15일부터 17일까지 이어지는 사흘 연휴 동안 대전·세종·충남에는 비와 소나기가 이어질 전망이다. 특히 15일 늦은 밤 시작된 비는 16일 충청권 전역으로 확대되고 연휴 마지막 날인 17일 오전까지 이어지는 곳이 있겠다.

14일 대전지방기상청에 따르면 광복절인 15일 오후부터 저녁 사이 대전·세종·충남에는 5~50㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울에 강한 비가 내리고 있는 지난 7월 17일 오전 서울 종로구 광화문광장 일대에서 시민들이 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

이후 오후 9시부터 자정 사이 대전과 충남 남부에서 비가 시작되겠다.

16일에는 새벽부터 비가 충청권 전역으로 확대된다. 15일부터 16일까지 예상 강수량은 대전·세종·충남 20~60㎜다. 비는 16일 늦은 오후부터 소강상태를 보이는 곳이 많을 것으로 예상된다.

비가 내리면서 기온도 다소 내려가 16일 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 대전·세종 27도, 홍성 28도 등 26~29도가 되겠다.

연휴 마지막 날인 17일에도 오전까지 비가 이어진다. 오전 9시부터 낮 12시 사이까지 비가 내린 뒤 소강상태를 보이는 곳이 많겠으나 오후에는 충남권에 다시 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

17일 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 29~31도로 예상된다.

15일까지는 최고체감온도가 31도 안팎까지 올라 덥겠으며 소나기가 그친 뒤에는 높은 습도로 다시 체감온도가 오를 수 있다.

대전지방기상청은 "비와 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다"며 "연휴 기간 이동 시 교통안전에 유의해 달라"고 당부했다.

nn0416@newspim.com