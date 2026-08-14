SK증권, 국내외 주식 '통합증거금 서비스' 개시

AI 핵심 요약beta
- SK증권은 14일 국내외 주식 통합증거금 서비스를 개시했다.
- 원화와 외화를 묶어 주문하고 결제일에 자동 환전한다.
- 환전 대기 없이 국내외 주식 거래 편의성이 높아졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK증권은 14일 국내외 주식 '통합증거금 서비스'를 개시한다고 밝혔다.
SK증권에 따르면 해당 서비스는 별도의 환전 절차 없이 원화 및 외화를 통합해 주식 주문 증거금으로 사용하고, 결제일에 필요한 금액만큼 자동 환전해 주는 서비스다.
기존에는 국내외 주식 주문 시 보유한 거래통화 범위 내에서만 매수가 가능해, 추가 주문을 하려면 해당 국가의 통화로 미리 환전해야 했다.
통합증거금 서비스 출시로 투자자는 한국·미국·중국·홍콩 주식 매수 시 환전이나 결제일까지 기다려야 하는 불편함 없이 보유 중인 원화와 외화로 원하는 시점에 적시 거래할 수 있게 됐다.
해외주식 매도 체결 후 결제 전 단계에서도 매도 결제예정금액으로 국내주식은 물론 다른 국가의 해외주식 매수도 가능해, 투자자의 거래 편의성과 자산 운용 효율성이 크게 향상될 것으로 기대된다고 회사 측은 전했다.
SK증권은 "통합증거금 서비스를 통해 국내외 투자자들이 더욱 원활하게 글로벌 시장에서 트레이딩을 할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 투자자들의 거래 편의를 최우선에 두고 투자 환경을 지속적으로 점검하며 보완해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com