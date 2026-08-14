심플랫폼, 상반기 매출 전년 동기 대비 169%↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"상반기 계약 프로젝트 매출 인식·수주 확대가 성장 견인"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 심플랫폼은 14일 올해 상반기 매출액이 약 27억원을 기록하며 전년 동기 대비 169% 늘어났다고 밝혔다.

심플랫폼 측은 "상반기 계약을 체결한 주요 프로젝트들이 순차적으로 완료되며 매출로 인식된 가운데, 전반적인 수주 증가가 실적 성장을 이끌었다"고 설명했다.

심플랫폼 로고. [사진=심플랫폼]

회사는 수주 증가와 프로젝트 확대에 대응해 사업 수행을 위한 투자를 지속하고 있다. 이 같은 사업 확대 과정에서 관련 비용이 반영되며 2분기 영업비용이 다소 증가했다.

심플랫폼은 제조·반도체 분야를 중심으로 신규 프로젝트를 확대하고 있다. 최근 한국알프스와 약 25억원 규모의 AI 기반 금형 제조 공정 최적화 계약을 체결했으며, AI를 활용한 연구 자동화 PoC 사업도 수주했다.

글로벌 반도체 기업 인피니언과도 생산공정에 AI를 적용하는 실증 프로젝트를 진행하는 등 산업 현장 내 AI 적용 사례를 확대하고 있다.

일부 프로젝트에서는 AI 솔루션과 함께 하드웨어 공급도 병행하고 있다. 회사는 신규 수주 확대와 프로젝트 수행 범위 확장을 바탕으로 외형 성장 기반을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

심플랫폼 관계자는 "상반기 수주한 프로젝트들이 순차적으로 매출로 인식되고 있으며 신규 수주도 지속되고 있다"며 "제조와 반도체를 중심으로 산업 현장의 AI 도입 수요가 확대되고 있는 만큼 관련 레퍼런스를 지속적으로 확보해 하반기에도 성장 흐름을 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com