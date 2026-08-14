롯데호텔앤리조트, 2Q 매출 4172억 '역대 최대'...영업익 183.8%↑ 320억

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데호텔앤리조트가 올해 2분기 분기 기준 역대 최대 매출과 영업이익을 동시에 달성했다. 해외여행 수요 회복과 외국인 관광객 증가가 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다.

47년 만에 '더그랜드롯데 서울'로 리모델링 한 구 롯데호텔 서울. [사진= 롯데]

롯데호텔앤리조트는 14일 (주)호텔롯데 사업보고서를 통해 2026년 2분기 매출 4172억원, 영업이익 320억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 11.9% 증가했고, 영업이익은 183.8% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 2분기 기준 역대 최대치다.

상반기 누적 실적도 큰 폭으로 개선됐다. 상반기 누적 매출은 7657억원으로 전년 동기 대비 12.9% 증가했으며, 영업이익은 576억원으로 533.1% 급증했다. 지난해 1분기 영업손실을 기록했던 것과 비교하면 수익성 개선 폭이 뚜렷하다.

실적 개선의 배경에는 세계적인 해외여행 수요 회복세와 외국인 관광객 증가가 있다. 상반기 외국인 투숙객 수는 전년 동기 대비 13.1% 늘었고, 객실 부문 매출도 13.5% 증가했다. 해외 체인호텔 매출도 전년 대비 10.4% 늘었는데, 다수의 체인호텔이 위치한 베트남과 미국 등 주요 시장의 활성화가 영향을 미쳤다.

롯데호텔앤리조트는 외국인 관광객 증가 추세가 당분간 이어질 것으로 내다보고 있다. 특히 최근 객실 리뉴얼과 함께 클래식 럭셔리 호텔 브랜드로 재단장한 '더그랜드롯데 서울'이 본격 운영에 들어가면서 매출과 수익성이 한층 개선될 것으로 기대하고 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "외국인 관광객들도 늘어나고 국내 수요도 꾸준해서 매분기 좋은 성과를 보이고 있다"라고 밝혔다.

기존 호텔의 수익성 개선과 함께 'L7 충장 바이 롯데호텔', '브리브 광주 바이 롯데호텔', 'L7 광명 바이 롯데호텔' 등 신규 호텔의 안정적인 운영, 이숍(e-Shop) PB상품 확대 등 사업 다각화를 통해 성장세를 이어간다는 계획이다.

fineview@newspim.com