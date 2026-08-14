노머스, 상반기 누적 매출액 347억·영업이익 75억 기록

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"中 사업·신규 IP로 하반기 성장 가속"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 아티스트 지식재산권(IP) 솔루션 전문기업 노머스는 올해 상반기 누적 매출액 347억원, 영업이익 75억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

노머스에 따르면 회사는 특정 법적 분쟁 관련 비용 등 일회성 요인에도 불구하고 플랫폼 구독을 중심으로 한 반복 매출과 국내 공연·콘텐츠 사업에 힘입어 안정적인 실적을 기록했다.

노머스 CI. [사진=노머스]

프롬(fromm)의 중화권 유료 구독자 수는 전년 동기 대비 약 168% 증가했으며, 샤오미(Xiaomi), 화웨이(Huawei), 오포(OPPO), 비보(vivo) 등 중국 주요 앱마켓 입점과 현지 IP·프로모션 확대가 플랫폼 성장으로 이어지고 있다.

노머스는 최근 400억원 규모의 성장재원을 확보한 바 있다. 회사는 이를 신규 IP 확보와 글로벌 투어, 콘텐츠·MD(굿즈) 사업 확대 등에 활용해 통합 IP 사업의 성장 속도를 높일 계획이다.

글로벌 투어 사업 역시 북미와 아시아를 중심으로 확대된다. 공연을 통해 확보한 글로벌 팬덤을 프롬 구독과 콘텐츠·MD 사업으로 연결해 플랫폼과 공연 사업 간 시너지를 강화한다는 전략이다.

성장 투자와 함께 주주가치 제고도 병행 중이다. 노머스는 올해 40억원 규모의 자기주식 취득을 완료하고 이 중 17만6570주를 소각했다.

노머스 관계자는 "상반기에는 일부 일회성 비용에도 불구하고 플랫폼 기반 반복 매출을 중심으로 안정적인 수익 구조를 확인했다"며 "3분기부터 중국 사업 성장과 신규 IP, 글로벌 투어가 순차적으로 실적에 반영되고 있다"고 말했다.

이어 "확보한 성장재원을 바탕으로 국내외 신규 IP와 글로벌 사업 확대를 가속화해 플랫폼과 공연 사업의 동반 성장을 이어가겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com