원림, 상반기 영업익 20억원 26% ↑..."체질 개선 효과"

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 산업용 포장재 제조기업 원림이 기존 산업용 포장재 사업의 수익성 개선과 함께 의료기기 사업의 성장, 투자사업의 성과가 맞물리며 체질개선 효과를 보고 있다.

원림은 올해 상반기 매출액 430억원, 영업이익 20억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 4.3%, 영업이익은 26.4% 증가하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이끌었다. 당기순이익도 31억원으로 전년 동기 대비 77.7% 늘었다.

이번 실적 개선은 기존 산업용 포장재 사업에 더해 의료기기와 벤처투자 등 다각화된 사업구조가 가시적인 성과로 이어졌다는 설명이다. 실제로 원림 제조부문의 안정적인 운영과 주요 계열사인 스타바이오와 한빛인베스트먼트의 실적 상승세가 연결 실적에 반영됐다.

특히 의료기기 전문기업 스타바이오의 성장세가 두드러졌다. 정형외과용 의료기기와 인공관절 로봇수술(MAKO) 등을 공급하는 스타바이오는 글로벌 의료기기 기업 스트라이커(Stryker)의 국내 유통사업 등을 기반으로 사업을 확대하고 있다.

또 한빛인베스트먼트는 벤처투자를 중심으로 미래 성장 가능성이 높은 기업 및 산업에 대한 투자 기회를 발굴하고 있다. 인공지능(AI) 등 산업 구조 변화를 주도하는 딥테크 분야에서 선제적인 포트폴리오 확장에 힘쓰고 있다.

원림 관계자는 "상반기에는 스타바이오가 외형 성장을 이끈 가운데 원림 제조부문의 수익성 개선과 한빛인베스트먼트의 투자수익 개선이 더해지며 연결 실적이 성장했다"며 "앞으로도 기존 산업용 포장재 사업의 원가·비용 효율화를 지속하는 한편 신규 병원 및 거래처 확대와 투자 포트폴리오 관리를 통해 안정적인 성장 기반을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com