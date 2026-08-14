방사청 대전청사서 "폭파하겠다" 소동…비닐봉지 놓고 달아난 여성 추적

AI 핵심 요약beta
- 14일 대전 방위사업청서 여성이 폭파하겠다고 소란을 피웠다.
- 여성은 비닐봉지를 두고 15분 만에 자리를 떠났다.
- 봉지엔 생활용품만 있었고 피해는 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 방위사업청 청사에서 한 여성이 건물을 폭파하겠다고 소리친 뒤 비닐봉지를 두고 달아나는 소동이 벌어졌다. 다행히 봉지 안에서 위험물질이 발견되지 않았다.
14일 경찰과 소방 등에 따르면 이날 오후 2시 19분쯤 서구 월평동 방위사업청 대전청사에서 한 여성이 "건물을 폭파하겠다"는 취지로 고성을 지른다는 신고가 접수됐다.
50~60대로 추정되는 이 여성은 청사 1층 현관 부근에서 약 15분 동안 소란을 피운 뒤 비닐봉지를 현장에 놓고 걸어서 자리를 떠난 것으로 파악됐다.
현장에 남겨진 비닐봉지를 확인한 결과 내부에는 휴지 등 생활용품이 들어 있었던 것으로 전해졌다. 폭발물 등 위험물은 발견되지 않았으며 이 과정에서 다친 사람도 없었다.
결국 별다른 피해 없이 소동으로 끝났지만 경찰은 폭파하겠다는 발언을 한 뒤 현장을 이탈한 여성의 신원을 파악하기 위해 주변 폐쇄회로(CCTV) 등을 토대로 행방을 추적하고 있다.
nn0416@newspim.com