신한은행, 발달장애인 음악단 '신한 SOL레미오' 단원 추가 모집

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 발달장애인 음악단 단원을 추가 모집했다.
- 신한 SOL레미오는 4월 창단한 발달장애인 음악단이다.
- 신한은행은 교육·연습공간 지원으로 활동을 넓히겠다 했다.
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연주자·연습생 동시 선발
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 금융권 최초 발달장애인 음악단인 '신한 SOL레미오'의 활동을 확대하기 위해 신규 단원 모집에 나선다.
신한은행은 오는 14일부터 발달장애인 음악단 '신한 SOL레미오'의 연주자와 연습생을 추가 모집한다고 밝혔다.
신한 SOL레미오는 장애인 고용 확대와 문화예술을 통한 사회적 가치 실현을 위해 지난 4월 창단한 발달장애인 음악단이다. 신한은행은 단원들을 직접 채용해 안정적인 일자리를 제공하는 동시에 전문적인 음악 활동을 이어갈 수 있도록 지원하고 있다.
지원서는 오는 14일부터 28일까지 신한은행 채용 홈페이지를 통해 접수한다. 선발된 연주자와 연습생에게는 전문 강사의 개인 레슨과 합주 교육이 제공되며, 연습생은 체계적인 교육 과정을 거쳐 향후 정식 연주자로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.
신한은행은 서울 강남구 신한아트홀에 음악단 전용 연습공간을 마련해 안정적인 연습 환경을 제공하고 있다. 하반기에는 사내 공연뿐 아니라 지역사회 공연 등으로 활동 무대를 확대해 단원들의 공연 경험을 넓힐 계획이다.
한편 신한은행은 '신한음악상', '신한라이브클래식', '신한 영 아티스트 페스타' 등 다양한 문화예술 지원 사업을 통해 메세나 활동을 이어가고 있다.
peterbreak22@newspim.com