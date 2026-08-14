서원, 상반기 매출 첫 1조원 달성

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 동합금 제조 전문기업 서원이 올해 상반기 연결 매출 1조898억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 30.8% 증가한 수치로, 반기 기준 1조원을 넘어선 것은 처음이다.

회사에 따르면 같은 기간 영업이익은 550억원으로 전년 동기 대비 280.1% 증가했다. 당기순이익은 264억7500만원으로 지난해 상반기 8억6500만원 대비 30배 이상 늘었다. 2분기 매출액은 5868억5800만원으로 1분기보다 16.7% 증가하며 분기 최대치를 경신했다.

대창그룹 지주사인 서원의 실적 개선은 주요 계열사의 고른 성장에 따른 것이다. 대창은 상반기 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 25.1%, 102.4% 증가했다. 태우는 매출액이 30.6% 늘어난 가운데 영업이익이 4배 이상으로 증가했으며, 에쎈테크는 매출액과 영업이익이 각각 18.1%, 111.8% 성장했다. 국내 주요 계열사들은 모두 상반기 영업이익과 당기순이익 흑자를 기록했다.

서원 로고. [사진=서원]

서원 개별 기준 상반기 매출액은 1821억4700만원으로 전년 동기 대비 32.9% 증가했다. 영업이익은 87억600만원으로 지난해 같은 기간보다 14배 수준으로 늘었으며, 당기순이익은 41억7500만원을 기록해 흑자전환했다.

실적 개선의 주요 요인은 국제 원자재 가격 상승에 따른 판매단가 인상과 원가 절감이다. LME 평균 시세는 지난해 상반기 9978달러에서 올해 1만3132달러로 31.6% 상승했다. 서원은 저가 원재료 매입과 입찰·경매 활용 등을 통해 연결 원가율을 95.7%에서 92.3%로 3.4%포인트 낮췄다. 선물환 헤지를 통한 환율 변동성 대응도 수익성 개선에 기여했다.

서원 관계자는 "상반기에는 원자재 가격 상승에 따른 단가 인상과 주요 계열사의 판매 확대가 외형 성장으로 이어졌고 원재료 조달 효율화를 통해 수익성도 개선됐다"며 "하반기에도 원자재 가격과 환율 변동성에 선제적으로 대응하고 안정적인 이익 창출 기반을 강화해 주주가치 제고에 힘쓸 것"이라고 말했다.

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