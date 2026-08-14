모나용평, 상반기 매출 817억원·영업익 12억원

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신규 분양사업 매출 공백으로 전년比 실적 감소

발왕산 관광·웰니스 콘텐츠 확대…골드시즌 운영 활성화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사계절 리조트 모나용평은 올해 상반기 연결 기준 매출액 817억원, 영업이익 12억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

상반기 실적은 신규 분양사업의 매출 공백으로 전년 동기 대비 감소했지만 영업흑자는 유지했다. 전년 동기에는 개발·분양사업 매출이 반영된 반면 올해 상반기에는 신규 분양사업의 매출 인식이 제한됐다고 회사는 설명했다.

상반기 당기순손실은 33억원으로 집계됐다. 2분기에는 리조트 사업의 계절적 영향과 재산세 등 정기 비용이 반영되면서 수익성이 낮아졌다.

모나용평 로고. [사진=모나용평]

모나용평은 하반기 리조트 운영 활성화와 비용 효율화를 통해 수익성 개선에 나설 계획이다. 발왕산을 활용한 사계절 관광 콘텐츠와 웰니스 프로그램을 확대하고 객실과 주요 상품의 판매단가를 관리하는 한편, 채널별 수익성과 상품 경쟁력을 높이는 데 주력한다.

외국인 관광객 유치를 위한 해외시장 다변화도 추진한다. 기존 대만·중국 등 중화권 중심의 해외 영업을 동남아시아와 호주·뉴질랜드, 미주 지역으로 확대할 계획이다. 국가별 여행사와 협업하고 글로벌 온라인 여행 플랫폼(OTA)과 외국어 직판 채널 등을 활용해 단체 관광객과 개별관광객(FIT) 유치에도 나선다.

개발·분양사업에서는 올림픽빌리지 2차 사업을 준비하고 있다. 회사는 하반기 사업 추진을 목표로 관련 절차를 진행하고 있으며, 신규 분양사업을 통해 상반기 발생한 분양 매출 공백을 보완한다는 계획이다.

모나용평 관계자는 "올해는 내실 정비를 바탕으로 체계적인 단가 관리와 운영 효율화를 강화하고 있다"며 "하반기에는 골드시즌 운영 활성화와 해외시장 다변화, 올림픽빌리지 2차 분양사업 추진을 통해 실적 개선과 기업가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com