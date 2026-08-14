대원미디어, 2분기 매출 1245억원 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어가 14일 2분기 역대 최대 분기 매출을 기록했다.
- 2분기 매출 1244억8000만원, 영업익 69억9000만원을 냈다.
- 닌텐도 스위치2와 피규어·카드 사업이 실적을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
닌텐도 스위치2 수요 지속…피규어·캡슐토이 매출도 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대원미디어가 닌텐도 스위치2와 피규어·캡슐토이, 카드 사업 성장에 힘입어 올해 2분기 역대 최대 분기 매출을 기록했다.
14일 대원미디어는 올해 2분기 연결 기준 매출액 1244억8000만원, 영업이익 69억9000만원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 42.5%, 영업이익은 3660.2% 증가했다.
같은 기간 당기순이익은 37억2000만원으로 전년 동기 대비 767.8% 늘었다. 특히 2분기 매출액은 분기 기준 역대 최대치를 기록했다.
실적 성장은 닌텐도 스위치2를 비롯한 게임 유통 사업과 피규어·캡슐토이 등 캐릭터 상품 사업이 이끌었다. 회사에 따르면 닌텐도 스위치2에 대한 수요가 이어진 가운데 랜덤 피규어와 캡슐토이 유통 사업 매출도 직전 분기 대비 약 2배로 증가했다.
카드 사업도 실적 확대에 기여했다. 대원미디어는 최근 글로벌 카드 컬처 박람회 'KCCF'를 개최하는 등 트레이딩 카드 관련 사업을 확대하고 있다.
회사는 하반기에도 닌텐도 스위치2 신작 출시와 신규 콘텐츠 사업 등을 통해 실적 확대를 추진할 계획이다. 지난 7월 제주에서 문을 연 '스튜디오 지브리展 in Jeju'도 운영하고 있다.
조형인 대원미디어 최고재무책임자(CFO)는 "2분기 연결 매출액이 역대 최고치를 기록한 데에는 대원미디어 자체 매출이 1000억원을 넘어선 영향이 컸다"며 "닌텐도 스위치2는 하반기 신작 출시가 예정돼 있으며 지난 7월 개장한 '스튜디오 지브리展 in Jeju'도 향후 실적에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com